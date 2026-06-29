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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Japonci nič vež ponižni, za nabrite samuraje izziv le resna Brazilija

Po sinočnji prvi tekmi šestnajstine finala danes v Houstonu Japonska – Brazilija in v Bostonu Nemčija – Paragvaj.
Kako trd oreh, če ne celo pretrd, bodo hitri Japonci, se sprašujejo Brazilci. FOTO: Eloisa Sanchez Reuters
Galerija
Kako trd oreh, če ne celo pretrd, bodo hitri Japonci, se sprašujejo Brazilci. FOTO: Eloisa Sanchez Reuters
29. 6. 2026 | 05:00
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Za Brazilijo in njenega selektorja Carla Ancelottija se svetovno prvenstvo v nogometu dejansko začenja drevi (21.00) v Houstonu: prvi tekmeci petkratnih svetovnih prvakov v izločilnem delu tekmovanja, ki sta ga s sinočnjo prvo tekmo šestnajstine finala odprla Kanada in Južna Afrika, so vse prej kot avtsajderji, prej zelo neugodni in nekoč njihovi učenci Japonci. Z zmago in dvema neodločenima izidoma v zelo zahtevni skupini so še tukaj edini azijski predstavniki presegli izkupiček iz Katarja, kjer so jih v osmini finala po streljanju enajstmetrovk izločili Hrvati. Na Arabskem polotoku so Japonci premagali tudi Nemčijo.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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