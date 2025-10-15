Japonci premagali brazilski urok, Messi blestel za Argentino

Japonska nogometna reprezentanca je s tremi zadetki v drugem polčasu osupnila Brazilijo in na prijateljski tekmi v Tokiu zmagala s 3:2, kar je bila njihova prva zmaga nad Južnoameričani v 14 poskusih. Argentinci pa so v Miamiju s 6:0 ugnali Portoriko, predvsem po zaslugi dveh podaj superzvezdnika Lionela Messija.

Selektor Hajime Morijasu je dejal, da je Japonska na prvo zmago nad Brazilijo čakala desetletja, in pozval svoje varovance, naj jo izkoristijo kot odskočno desko za uspeh na svetovnem prvenstvu 2026. Japonska je na zadnjem mundialu 2022 v Katarju premagala Nemčijo in Španijo v skupinskem delu, preden je v osmini finala po enajstmetrovkah izgubila proti Hrvaški.

Matheus Cunha, soigralec Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu, ni mogel verjeti, da so Brazilci izgubili. FOTO: Yuichi Yamazaki/AFP

Zdaj ima japonska reprezentanca v ZDA, Kanadi in Mehiki visok cilj, selektor Morijasu je dejal, da meri na zmago. »Še naprej bomo delali to, kar smo počeli doslej, in poskušali korak za korakom dvigovati raven svoje igre,« je dejal Morijasu. »Svetovno prvenstvo ne bo lahko in mislim, da se bo Brazilija vrnila še močnejša, zato moramo še naprej delati korak za korakom.«

Argentinci so se v Miamiju pomerili s Portorikom in slavili visoko zmago. Približno deset minut po uvodnem golu Alexisa Mac Allisterja (14. minuta) je osemkratni dobitnik zlate žoge Messi podal Gonzalu Montielu (23.). Ta podvig je Messi ponovil tudi pri zadnjem golu Lautara Martineza (84.).

Lionel Messi se je izkazal z dvema podajama. FOTO: Megan Briggs/AFP

Tekma je bila prvotno predvidena za 13. oktober v Chicagu, vendar so prizorišče spremenili zaradi političnih napetosti v mestu v Illinoisu, kjer so ameriške imigracijske oblasti izvajale racije, usmerjene proti nezakonitim priseljencem. Predsednik Donald Trump, ki Chicago opisuje kot vojno območje, želi tja namestiti nacionalno gardo. Dvesto rezervistov je nedavno že napotil v bližino mesta. Po besedah organizatorjev so tekmo sicer prestavili zaradi nizke prodaje vstopnic, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Južnokorejski nogometaši so se v Seulu z domačo zmago z 2:0 nad Paragvajem vrnili na pravo pot, meni prvi zvezdnik Son Heung-min, potem ko so pred tem z 0:5 izgubili proti Brazilcem. Kapetan Son, ki je s svojim 138. nastopom proti Paragvaju dosegel nov rekord za moško reprezentanco Južne Koreje, je svojo ekipo pozval, naj na mundialu 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi ne gleda na zveneč ugled tekmecev.