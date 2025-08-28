Jasmin Kurtić blizu podpisa z ljubljansko Olimpijo

Olimpijo iz Ljubljane zvečer čaka povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Po domačem dvoboju v Stožicah imajo zeleni zmaji tri zadetke zaostanka za armenskim Noahom, kar pomeni, da je evropska jesen skoraj nedosegljiva. Ljubljančani tako že iščejo rešitve, kako vsaj v domačem ligaškem prvenstvu biti boljši. Ena izmed odmevnih okrepitev, ki bi jih v klub lahko pripeljali do izteka prestopnega roka, je Jasmin Kurtić.

Nekdanji reprezentant je v dresu s slovenskim grbom odigral kar 97 tekem, kar ga na večni lestvici uvršča na visoko tretje mesto, pred njim sta le Boštjan Cesar in Bojan Jokić. Sportklub poroča, da je Kurtić že opravil zdravniški pregled, obetavni pa so bili tudi pogovori o pogojih sodelovanja med aktualnimi slovenskimi prvaki in nogometašem iz Črnomlja, ki je kariero začel v Novi Gorici.

Uradni podpis pogodbe naj bi se po poročanju Sportkluba zgodil že konec tedna, a na večnem derbiju med Olimpijo in Mariborom, ki ga bodo v nedeljo zvečer gostile Stožice, ga še ne gre pričakovati v kadru trenerja Erwina van de Looija. Zdaj 36-letni Kurtić je nazadnje igral za italijanski Südtirol, od konca marca pa je brez kluba.

Najdlje je igral v Italiji, v tamkajšnji serie A je v statistiko vpisal kar 289 tekem. Blestel je v dresu Atalante, Palerma, Sassuola, Torina, Fiorentine, Spala in Parme, v prvi slovenski ligi pa je odigral pičlih 15 tekem. Se bo številka letos zvišala?