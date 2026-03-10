Jasno je, koliko škode je povzročil večni derbi

Olimpija in Maribor bosta po nedeljskem derbiju dodobra napolnila blagajno Nogometne zveze Slovenije (NZS). Ta je Ljubljančane zaradi vedenja navijačev in pomanjkljive organizacije tekme kaznovala s 17.500 evri kazni, Mariborčane pa bodo nešportni navijači in neprimerno vedenje igralcev stali skupaj 11.060 evrov, so sporočili z NZS.

Glavnina kazni je povezana s pirotehničnimi sredstvi, teh ni manjkalo tako med Green Dragons kot med Vijolami, obe moštvi sta z metanjem predmetov na zelenico nekajkrat prekinili tekmo, a večjih izgredov v Stožicah vendarle ni bilo, derbi je minil v prijetnem vzdušju in pred lepo polnimi tribunami.

Preostale kazni so manjše. Mura bo morala zvezi plačati 510 evrov kazni, Celje pa 500. Tudi v tem primeru gre za neprimerno vedenje navijačev obeh ekip.