Javni televiziji morata opravljati mandat v korist državljanov

ZDF in ARD naj plačata nadomestilo

je resda že pol leta upokojenec, toda ko se nekdanji predsednik FC Bayerna oglasi in izrazi svoje mnenje, je v Nemčiji slišan in upoštevan.V pogovoru za revijo Kicker je govoril o politiki, vladnih in tudi ukrepih Nogometne zveze Nemčije (DFL) v obdobju epidemije koronavirusa.»Seveda nisem privrženec tekem brez gledalcev, toda ob upoštevanju ekonomskih učinkov za nekatere klube, so vitalnega pomena in brezpogojne. DFL vleče dobre poteze v kriznem obdobju, prav tako v pogovorih z lastnikom televizijskih pravic Sky in drugimi postajami, ki ustvarjajo likvidnost klubov,« je dvignil palec za nadaljevanje sezone v bundesligi častni predsednik bavarskega kluba.Podprl je pobudo politika in športnega funkcionarja, zdaj pa svetovalca predsednika Združenih narodov za šport, ki se je zavzel za še več nogometnih tekem na državnih televizijah, ZDF in ARD.»Podpiram, ampak potem bi morali obe prav tako plačati, saj ne more Sky plačati velike zneske za televizijske pravice, ZDF in ARD pa bi zastonj predvajali tekme. Če bi javni televiziji želeli izpolnjevati svoj mandat izvajalcev javnih storitev v korist državljanov, potem morata v teh zahtevnih razmerah sodelovati pri predvajanju tekem in temu primerno nadomestilo za Sky. Ta pa bi lahko umaknil plačljiv program in s tem prispeval k temu, da ne bi prišlo do skupinskih ogledov tekem, s čimer bi omejili možnost okužb,« je bil pragmatičen, kot vselej, Hoeness.Še posebej je pohvalil ukrepe vlade predsednicein lokalne bavarske.»Kanclerka, podpredsednik in finančni minister, bavarski predsednikin minister za zdravjeodlično opravljajo svoje delo. V celoti se strinjam z njihovimi mnenji, previdno politiko in ukrepi,« je povedal Hoeness in ošvrknil po njegovem fanatične zagovornike bolj sproščenega in odprtega pristopa do vsakodnevnega življenjskega ritma v obdobju pandemije.