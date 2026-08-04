Je bila Oceanija tista, ki je dokončno pokopala Infantinov načrt?

Gianni Infantino je pri načrtu, s katerim je želela Fifa zasebnim vlagateljem prodati delež v družbi za upravljanje komercialnih pravic svetovnih prvenstev in drugih največjih tekmovanj, dolgo računal predvsem na podporo manjših nacionalnih zvez. Prav njim je obljubljal občutno več razvojnega denarja.

Zveze, ki bi projekt potrdile in se mu pridružile, bi si lahko v naslednjem razvojnem ciklu zagotovile do 40 milijonov dolarjev Fifinega financiranja.

Tudi zato je Infantino kljub nasprotovanju večjih konfederacij – Evropske nogometne zveze (Uefa), Nogometne zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf) in Azijske nogometne zveze (AFC) – sprva vztrajal pri svoji zamisli. Še vedno je namreč računal na podporo manjših konfederacij in njihovih članic.

Ob napovedih bojkota je Fifa tako zgolj sporočila, da »nihče ne prodaja nogometa«, vseh 211 članic pa pozvala, naj o projektu glasujejo do 19. septembra. Za ustanovitev nove družbe bi namreč zadostovala že navadna večina oziroma 106 glasov.

Brazilija bo leta 2027 gostila svetovno prvenstvo za ženske. Po krizi na vrhu Fife pa je vse bolj negotovo, ali bo Infantino ob začetku turnirja še vedno njen predsednik. FOTO: Ricardo Moraes/Reuters

Nova Zelandija prva rekla ne

Tik pred umikom projekta pa se je odpor vendarle začel širiti tudi v Oceansko nogometno konfederacijo (OFC), ki je doslej veljala za eno najzanesljivejših Infantinovih političnih oporišč.

Najostreje je nastopila Nova Zelandija, čeprav je pod Infantinovim vodstvom od Fife veliko pridobila. Skupaj z Avstralijo je leta 2023 gostila svetovno prvenstvo za ženske, širitev moškega mundiala na 48 reprezentanc pa je Oceaniji prinesla neposredno mesto na turnirju in Novi Zelandiji močno olajšala pot do nastopa.

Le nekaj minut pred Fifino odločitvijo o umiku načrta je Nogometna zveza Nove Zelandije postala prva članica OFC, ki je predlog javno zavrnila. Nasprotovala ni le njegovi vsebini, temveč tudi načinu, na katerega ga je Fifa pripravila in predstavila.

Novozelandci so opozorili, da projektu manjkajo neodvisen nadzor ter ustrezne pravne in finančne ocene, brez katerih tako pomembnega posega v prihodnost svetovnega nogometa ni mogoče resno presoditi.

»Svetovno prvenstvo, svetovno prvenstvo za ženske in druga Fifina tekmovanja predstavljajo vrh svetovnega nogometa. Vsi v nogometu smo jih dolžni spoštovati in zaščititi,« so zapisali.

Nova Zelandija je skupaj z Avstralijo gostila svetovno prvenstvo za ženske leta 2023. Španija je v finalu v Sydneyju premagala Anglijo z 1:0 in prvič postala svetovna prvakinja. FOTO: Asanka Brendon Ratnayake/Reuters

Dodali so, da bodo svoje pomisleke neposredno predstavili Fifi, in nedvoumno sporočili, da predloga ne morejo podpreti.

»Fifa naše igre ne sme izkoristiti za bogatenje«

Dan prej se je ostro odzval tudi Real Kakamora, klub s Salomonovih otokov, ki zaradi velikega dosega na družbenih omrežjih velja za enega najprepoznavnejših glasov oceanskega nogometa.

Nogometno zvezo Salomonovih otokov in preostale članice OFC je pozval, naj se pridružijo Uefi ter »nedvoumno zavrnejo« prenos lastniškega deleža v svetovnih prvenstvih in drugih Fifinih tekmovanjih na zasebne vlagatelje.

»Takšna poteza bi bila v neposrednem nasprotju z vrednotami in ideali, zaradi katerih je svetovni nogomet postal to, kar je danes,« so zapisali pri Real Kakamori.

Zavrnili so tudi Fifino razlago, da bi posel koristil predvsem manjšim državam. Po njihovem bi nova ureditev trajno spremenila nogomet, saj bi se ključne odločitve sprejemale predvsem v interesu delničarjev, ne pa igre.

»Kot manjše članice smo dolžni izraziti nasprotovanje tej pobudi in zagotoviti, da Fifa naše čudovite igre ne bo izkoristila za bogatenje sebe in svojih zaveznikov,« so poudarili.

Zadnji udarec Infantinovemu projektu

Oceanska nogometna konfederacija predloga ni niti podprla niti zavrnila. Sporočila je le, da ga bo njen izvršni odbor obravnaval na avgustovski seji, članice pa pozvala, naj se vključijo v posvetovanje.

Če bi se celotna Oceanija pridružila Uefi, Concacafu in AFC, bi bil projekt praktično obsojen na propad. Fifa bi namreč ostala daleč od 106 glasov, potrebnih za ustanovitev nove družbe.

Odziva Nove Zelandije in Real Kakamore sta pokazala, da Infantino podpore ne more več samodejno pričakovati niti od zvez, ki naj bi jim obljubljeni razvojni milijoni najbolj koristili. Oceania Football Center, medij, specializiran za oceanski nogomet, je prav ta preobrat označil za verjetni zadnji udarec projektu.

Infantino ga je nato umaknil in priznal, da je povzročil pregloboke delitve.

»Postalo je jasno, da je projekt ustvaril razhajanja, ki ne glede na raven podpore niso več v interesu prvotno zastavljenega cilja,« je sporočil predsednik Fife.

Po propadu projekta se je tudi sam znašel v vse bolj negotovem položaju. Pozivi k njegovi zamenjavi se širijo, posamezne nacionalne zveze pa mu že odrekajo podporo za nov mandat.