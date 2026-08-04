  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Je bila Oceanija tista, ki je dokončno pokopala Infantinov načrt?

Odpor proti Infantinovemu načrtu se je tik pred njegovim propadom razširil tudi v Oceanijo, eno njegovih najzanesljivejših oporišč.
Po propadu projekta Fifa Forward Enterprise se Gianni Infantino sooča z vse glasnejšimi pozivi k zamenjavi, posamezne nacionalne zveze pa mu odrekajo podporo za nov predsedniški mandat. FOTO: Henry Romero/Reuters
Galerija
Po propadu projekta Fifa Forward Enterprise se Gianni Infantino sooča z vse glasnejšimi pozivi k zamenjavi, posamezne nacionalne zveze pa mu odrekajo podporo za nov predsedniški mandat. FOTO: Henry Romero/Reuters
Blaž Potočnik
4. 8. 2026 | 15:15
5:28
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Gianni Infantino je pri načrtu, s katerim je želela Fifa zasebnim vlagateljem prodati delež v družbi za upravljanje komercialnih pravic svetovnih prvenstev in drugih največjih tekmovanj, dolgo računal predvsem na podporo manjših nacionalnih zvez. Prav njim je obljubljal občutno več razvojnega denarja.

Zveze, ki bi projekt potrdile in se mu pridružile, bi si lahko v naslednjem razvojnem ciklu zagotovile do 40 milijonov dolarjev Fifinega financiranja.

image_alt
Palestinska zveza udarila po Fifi: Molk med genocidom pomeni sokrivdo

Tudi zato je Infantino kljub nasprotovanju večjih konfederacij – Evropske nogometne zveze (Uefa), Nogometne zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf) in Azijske nogometne zveze (AFC) – sprva vztrajal pri svoji zamisli. Še vedno je namreč računal na podporo manjših konfederacij in njihovih članic.

Ob napovedih bojkota je Fifa tako zgolj sporočila, da »nihče ne prodaja nogometa«, vseh 211 članic pa pozvala, naj o projektu glasujejo do 19. septembra. Za ustanovitev nove družbe bi namreč zadostovala že navadna večina oziroma 106 glasov.

Brazilija bo leta 2027 gostila svetovno prvenstvo za ženske. Po krizi na vrhu Fife pa je vse bolj negotovo, ali bo Infantino ob začetku turnirja še vedno njen predsednik. FOTO: Ricardo Moraes/Reuters
Brazilija bo leta 2027 gostila svetovno prvenstvo za ženske. Po krizi na vrhu Fife pa je vse bolj negotovo, ali bo Infantino ob začetku turnirja še vedno njen predsednik. FOTO: Ricardo Moraes/Reuters

Nova Zelandija prva rekla ne

Tik pred umikom projekta pa se je odpor vendarle začel širiti tudi v Oceansko nogometno konfederacijo (OFC), ki je doslej veljala za eno najzanesljivejših Infantinovih političnih oporišč.

Najostreje je nastopila Nova Zelandija, čeprav je pod Infantinovim vodstvom od Fife veliko pridobila. Skupaj z Avstralijo je leta 2023 gostila svetovno prvenstvo za ženske, širitev moškega mundiala na 48 reprezentanc pa je Oceaniji prinesla neposredno mesto na turnirju in Novi Zelandiji močno olajšala pot do nastopa.

Le nekaj minut pred Fifino odločitvijo o umiku načrta je Nogometna zveza Nove Zelandije postala prva članica OFC, ki je predlog javno zavrnila. Nasprotovala ni le njegovi vsebini, temveč tudi načinu, na katerega ga je Fifa pripravila in predstavila.

Novozelandci so opozorili, da projektu manjkajo neodvisen nadzor ter ustrezne pravne in finančne ocene, brez katerih tako pomembnega posega v prihodnost svetovnega nogometa ni mogoče resno presoditi.

»Svetovno prvenstvo, svetovno prvenstvo za ženske in druga Fifina tekmovanja predstavljajo vrh svetovnega nogometa. Vsi v nogometu smo jih dolžni spoštovati in zaščititi,« so zapisali.

Nova Zelandija je skupaj z Avstralijo gostila svetovno prvenstvo za ženske leta 2023. Španija je v finalu v Sydneyju premagala Anglijo z 1:0 in prvič postala svetovna prvakinja. FOTO: Asanka Brendon Ratnayake/Reuters
Nova Zelandija je skupaj z Avstralijo gostila svetovno prvenstvo za ženske leta 2023. Španija je v finalu v Sydneyju premagala Anglijo z 1:0 in prvič postala svetovna prvakinja. FOTO: Asanka Brendon Ratnayake/Reuters

Dodali so, da bodo svoje pomisleke neposredno predstavili Fifi, in nedvoumno sporočili, da predloga ne morejo podpreti.

»Fifa naše igre ne sme izkoristiti za bogatenje«

Dan prej se je ostro odzval tudi Real Kakamora, klub s Salomonovih otokov, ki zaradi velikega dosega na družbenih omrežjih velja za enega najprepoznavnejših glasov oceanskega nogometa.

Nogometno zvezo Salomonovih otokov in preostale članice OFC je pozval, naj se pridružijo Uefi ter »nedvoumno zavrnejo« prenos lastniškega deleža v svetovnih prvenstvih in drugih Fifinih tekmovanjih na zasebne vlagatelje.

»Takšna poteza bi bila v neposrednem nasprotju z vrednotami in ideali, zaradi katerih je svetovni nogomet postal to, kar je danes,« so zapisali pri Real Kakamori.

Zavrnili so tudi Fifino razlago, da bi posel koristil predvsem manjšim državam. Po njihovem bi nova ureditev trajno spremenila nogomet, saj bi se ključne odločitve sprejemale predvsem v interesu delničarjev, ne pa igre.

»Kot manjše članice smo dolžni izraziti nasprotovanje tej pobudi in zagotoviti, da Fifa naše čudovite igre ne bo izkoristila za bogatenje sebe in svojih zaveznikov,« so poudarili.

Zadnji udarec Infantinovemu projektu

Oceanska nogometna konfederacija predloga ni niti podprla niti zavrnila. Sporočila je le, da ga bo njen izvršni odbor obravnaval na avgustovski seji, članice pa pozvala, naj se vključijo v posvetovanje.

Če bi se celotna Oceanija pridružila Uefi, Concacafu in AFC, bi bil projekt praktično obsojen na propad. Fifa bi namreč ostala daleč od 106 glasov, potrebnih za ustanovitev nove družbe.

Odziva Nove Zelandije in Real Kakamore sta pokazala, da Infantino podpore ne more več samodejno pričakovati niti od zvez, ki naj bi jim obljubljeni razvojni milijoni najbolj koristili. Oceania Football Center, medij, specializiran za oceanski nogomet, je prav ta preobrat označil za verjetni zadnji udarec projektu.

image_alt
Infantinu hrbet obrnila še Srbija: Fifa potrebuje novo vodstvo

Infantino ga je nato umaknil in priznal, da je povzročil pregloboke delitve.

»Postalo je jasno, da je projekt ustvaril razhajanja, ki ne glede na raven podpore niso več v interesu prvotno zastavljenega cilja,« je sporočil predsednik Fife.

Po propadu projekta se je tudi sam znašel v vse bolj negotovem položaju. Pozivi k njegovi zamenjavi se širijo, posamezne nacionalne zveze pa mu že odrekajo podporo za nov mandat

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Luka Modrić

Modrić se vrača na derbiju, Amorim opozarja: Tudi on si mora izboriti mesto

Hrvaški veteran se je po svetovnem prvenstvu priključil soigralcem v Avstraliji, trener Milana pa spregovoril o njegovi vlogi in prihajajočem derbiju.
Blaž Potočnik 4. 8. 2026 | 13:12
Preberite več
Šport  |  Drugo
Pikado

Mladi zvezdnik pikada zbodel Lamina Yamala

Luke Littler, ki z metanjem puščic v tarčo kot za stavo osvaja lovorike, ne dvomi o tem, kdo je najboljši 19-letni športnik na svetu.
Miha Šimnovec 4. 8. 2026 | 10:05
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Ferran Torres

Ferran javno pritisnil na Barcelono: Pokazati mi mora, da me ima rada

Španski napadalec je ob govoricah o zanimanju PSG vodstvu katalonskega kluba jasno sporočil, da podaljšanje pogodbe ne bo samoumevno.
Blaž Potočnik 4. 8. 2026 | 08:46
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester United

Pri Benjaminu Šešku znova menjava trenerja

Na nogometnem Old Traffordu je znova prišlo do menjave na čelu strokovnega štaba. Tokrat je bila sporazumna.
4. 8. 2026 | 05:15
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kvalifikacije za ligo prvakov

Zmage še ni, prva bi Celjane približala paradižu

Drevi v Erevanu (18) prva tekma 3. kola kvalifikacij za ligo prvakov Ararat – Celje. Trenerski dvoboj rojakov. Ob napredovanju tekmec Slovan ali Mjällby.
Gorazd Nejedly 4. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Infantino je izgubil tudi podporo Anglije in Walesa

Gre pričakovati, da bodo podporo v prihodnjih dneh umaknile tudi druge evropske zveze.
3. 8. 2026 | 14:44
Preberite več
Premium
Nedelo
Barbara Plavec Brodnjak

Blaž Brodnjak je bil kot fant iz reklame za kokakolo

Modna oblikovalka o disleksiji, zaradi katere je na svet začela gledati drugače, in o skoraj štirih desetletjih partnerske zveze z Blažem Brodnjakom.
Pija Kapitanovič 31. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Tragedija

15-letnik umrl med ribolovom, nevarna gramoznica vzela že več življenj

Tragedija se je zgodila v ribniku v Babincih pri Ljutomeru. Obsega 13 hektarjev vodne površine z največjo globino 30 metrov.
Oste Bakal 3. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Politik

Umrl je Miloš Prosenc

Miloš Prosenc je bil sekretar centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in dolgoletni aktivist Združenja borcev za vrednote NOB.
3. 8. 2026 | 12:12
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Referendum

Ustavno sodišče pritrdilo sindikatom

Interventni zakon: Ustavni sodniki so odpravili sklep državnega zbora o nedopustnosti referenduma. Pobudniki morajo zbrati 40 tisoč podpisov.
Barbara Hočevar 3. 8. 2026 | 15:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
Promo Delo 3. 8. 2026 | 08:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOSTAVA

Pošta Slovenije spreminja pravila igre

Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
4. 8. 2026 | 08:49
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
CFA Challenge

Zgodovinski uspeh: merili so na zmago doma, pristali pa v Hongkongu

Ekipa Ekonomske fakultete UL je na prestižnem svetovnem tekmovanju v vrednotenju podjetij CFA Challenge dosegla zgodovinski uspeh.
Milka Bizovičar 4. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Intervju Tomaž Kolarič, Kolektor Igin

Prihodke so v dveh letih povečali s 24 na 109 milijonov evrov

Tomaž Kolarič, direktor Kolektorja Igin, pravi, da je prestavitev stikališča pri jedrski elektrarni v opisu njihovih del in so jo sposobni izvesti.
Nejc Gole 1. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Investicije

Investicije cementarne Alpacem v produktivnost in zelene naložbe

Vse večja svetovna populacija, potrebe po infrastrukturi ter energetska transformacija in obnovljivi viri energije povečujejo povpraševanje po cementu.
Marjana Kristan Fazarinc 1. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

FifaGianni InfantinoUefaNova ZelandijaOFCAFCCONCACAFReal KakamoraSalomonovi otokiNogometna zveza Nove ZelandijeFFE

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Oceanska nogometna konfederacija

Je bila Oceanija tista, ki je dokončno pokopala Infantinov načrt?

Odpor proti Infantinovemu načrtu se je tik pred njegovim propadom razširil tudi v Oceanijo, eno njegovih najzanesljivejših oporišč.
Blaž Potočnik 4. 8. 2026 | 15:15
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Urška Žigart na Touru s težavami: To je bil moj najtežji dan na kolesu

Najboljša slovenska kolesarka je v tretji etapi Toura izgubila vse možnosti za visok skupni rezultat. Pesti jo bolezen, danes je na sporedu kronometer.
Matic Rupnik 4. 8. 2026 | 14:39
Preberite več
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Dunaj zopet postal prestolnica sodobnega plesa

Plesni festival ImpulsTanz na Dunaju poteka vsako poletje od leta 1984 in je največji evropski festival sodobnega plesa.
4. 8. 2026 | 14:31
Preberite več
Novice  |  Svet
Migracije

Ceuta je bila še eno opozorilo Evropi

Notranji ministri EU so danes pohvalili hitre in učinkovite ukrepe španskih organov v odzivu na razmere v eksklavi na severu Afrike.
Peter Žerjavič 4. 8. 2026 | 14:08
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Policija

V Račah zaradi onesnažene vode poginile ribe

Policija ugotavlja, kje je bil izliv snovi, preiskujejo tudi morebitni sum storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja.
4. 8. 2026 | 13:45
Preberite več
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Dunaj zopet postal prestolnica sodobnega plesa

Plesni festival ImpulsTanz na Dunaju poteka vsako poletje od leta 1984 in je največji evropski festival sodobnega plesa.
4. 8. 2026 | 14:31
Preberite več
Novice  |  Svet
Migracije

Ceuta je bila še eno opozorilo Evropi

Notranji ministri EU so danes pohvalili hitre in učinkovite ukrepe španskih organov v odzivu na razmere v eksklavi na severu Afrike.
Peter Žerjavič 4. 8. 2026 | 14:08
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Policija

V Račah zaradi onesnažene vode poginile ribe

Policija ugotavlja, kje je bil izliv snovi, preiskujejo tudi morebitni sum storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja.
4. 8. 2026 | 13:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kdaj prepogljivi telefon postane poslovna naložba?

Za poslovnega uporabnika je vrednost telefona v tem, koliko dela opravi na njem in kako dolgo mu služi. Nova serija Galaxy Z je zasnovana prav v tem merilu.
Promo Delo 4. 8. 2026 | 10:10
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
31. 7. 2026 | 14:42
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
Vredno branja

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Podkast

Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
3. 8. 2026 | 09:11
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo