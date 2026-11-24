»Je igral GTA?« je novinar v Bakuju vprašal Frenkieja de Jonga, ko je ta že vstajal ob koncu novinarske konference pred sredino tekmo lige prvakov. Zanimalo ga je, ali je Lamine Yamal zaradi videoigre izpustil Barcelonino gostovanje v Azerbajdžanu. Nizozemec ga je prosil, naj vprašanje ponovi, nato pa se je ob njem začudeno nasmejal.

Barcelona je razlog za Yamalovo odsotnost sporočila že pred odhodom. Krilni napadalec je zaradi težav z desnim gležnjem ostal doma. »V ponedeljek zjutraj smo se odločili, da ostane v Barceloni. Pripravljen bo pred koncem tedna,« je pojasnil trener Hansi Flick. Yamal je bil do gostovanja v Bakuju v začetni enajsterici na vseh 17 Barceloninih tekmah v sezoni.

GTA VI je morda najtežje pričakovana igrica vseh časov. FOTO: Bhawika Chhabra/Reuters

De Jong je pred nenavadnim vprašanjem spregovoril tudi o svojem položaju v moštvu. Po vrnitvi po poškodbi se počuti dobro in se želi znova ustaliti v prvi enajsterici. »Želim si biti v začetni postavi, kot vedno,« je povedal. Najbolje se počuti v zvezni vrsti, pripravljen pa je igrati tudi drugje, če ga tam potrebuje Flick.

Za Barcelono je to prvo gostovanje v Azerbajdžanu. Moštvo se je zaradi dolge poti v Baku odpravilo že v ponedeljek, dva dni pred tekmo. S Sabahom se bo na olimpijskem stadionu pomerilo v sredo ob 18.45 po slovenskem času.