Na vrhu plačne lestvice lige MLS je tudi po poletnih prihodih zvezdnikov ostal Lionel Messi. Jesenski pregled združenja igralcev lige MLS (MLSPA) mu pri Interju iz Miamija pripisuje 28,33 milijona dolarjev zagotovljenih letnih prejemkov, od tega 25 milijonov osnovne plače. Njegov zagotovljeni prejemek je več kot dvakrat tolikšen kot celotni plačni izdatki Philadelphie Union, kluba z najnižjim zneskom v ligi.

Najbližje Argentincu je Robert Lewandowski, ki je po odhodu iz Barcelone poleti okrepil Chicago Fire. Poljski napadalec ima 16 milijonov dolarjev osnovne plače, z zagotovljenimi dodatki pa njegov letni prejemek znaša 19,51 milijona. V prvih 19 ligaških nastopih za Chicago je dosegel devet golov.

Tretji je Antoine Griezmann, ki je julija debitiral za Orlando City in si s 14 goli ter osmimi asistencami na 18 tekmah prislužil nagrado za najboljšega novinca lige. Francozov zagotovljeni letni prejemek znaša 13,94 milijona dolarjev. Za njim sta Son Heung-min iz Los Angeles FC z 11,15 milijona in poletna okrepitev Atlante Breel Embolo z 10,81 milijona.

David Brekalo v boju z Robertom Lewandowskim, ki je na lestvici tik za Messijem. Foto Talia Sprague/Reuters

Griezmannov soigralec David Brekalo ima po spomladanskem vodniku MLSPA 600.000 dolarjev osnovne letne plače in 683.000 dolarjev zagotovljenih letnih prejemkov. Francozov zagotovljeni znesek je dobrih 20-krat tolikšen, Messi pa na leto prejme več kot 40-krat toliko denarja kot Brekalo. Slovenski reprezentančni branilec je v Orlando leta 2024 prestopil iz norveškega Vikinga, pogodbo pa ima do konca leta 2027 z možnostjo podaljšanja za leto 2028. Ob tem pa ni izključena niti vrnitev v Evropo, kjer ima Brekalo nekaj resnih snubcev.

Združenje igralcev lestvico sestavlja po zagotovljenih letnih prejemkih, ki poleg osnovne plače vključujejo podpisne in druge zagotovljene bonuse, preračunane na letno raven. Tudi zneski poletnih okrepitev so preračunani na polno leto. Mediana zagotovljenih prejemkov je po jesenskem pregledu znašala 360.042 dolarjev, približno polovico Brekalovega zneska.