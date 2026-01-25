Je najbolj predan mladi igralec, je polaskal Benjaminu Šešku

Slovenskemu nogometnemu zvezdniku pri Manchester Unitedu Benjaminu Šešku res ne gre vse od rok pri uveljavitvi v najmočenjšem klubskem prvenstvu na svetu premier league, toda mladi Radečan ima v klubu veliko podporo. Tudi med navijači še niso izgubilo zaupanja vanj, kljub neprepričljivim predstavam. Tako je ocenil športni novinar Daily Maila Chris Wheeler, ki je opravil reportažo iz vadbenega centra rdečih vragov in posebej izpostavil 22-letnega napadalca.

»Je najbolj predan mladi igralec, kar sem jih kdaj videl,« je zapisal in tudi bolj podrobno analiziral, zakaj ima Slovenec, s 85 milijonov evrov najdražja poletna okrepitev angleškega velikana, podporo pri vodilnih klubskih možeh. Odkril je tudi, da se je Šeško, potem ko je bil v najhujši krizi, zatekel k meditaciji in se izklopil iz vseh družbenih omrežij. Šeško je v tej sezoni v 17 tekmah v premier league dosegel štiri gole, s čimer je tretji najboljši strelec na klubski lestvici.