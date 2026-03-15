Je predsednik Barcelone res blokiral vrnitev Messija na Camp Nou?

V pisarnah FC Barcelone nikoli ni zanimivo. Ozračje je bilo dolgo razburkano zaradi nevzdržnih financ kluba, ki se je prebil skozi najbolj črno (oziroma rdeče) obdobje, tudi štadion Camp Nou se počasi bliža dokončanju. Danes bodo na volitvah izbirali novega predsednika, kandidata sta aktualni Joan Laporta in izzivalec Victor Font.

Laporta je favorit, a se v zadnjih dneh sooča s številnimi očitki in napadi iz Fontovega tabora. Nekdanji odlični zvezni igralec Xavi, ki podpira Fonta, je Laporto obtožil, da je leta 2023 preprečil vrnitev Lionela Messija v vrste katalonskega velikana. Messi je nato odšel v ZDA in podpisal pogodbo z Interjem iz Miamija.

Predsednik Barce obtožbe zavrača in se brani, da je bila odločitev povsem Messijeva, ki ni želel pritiska vrnitve na Camp Nou, kjer bi bil vnovič prva zvezda moštva. Xavi še trdi, da je vodstvo španske lige že prižgalo zeleno luč za njegovo vrnitev, kar pa je zavrnil predsednik lige Javier Tebas in dejal, da glede Messija nihče iz Barcelone ni stopil v stik z njimi.

Joan Laporta, Aleksander Čeferin in Nasser Al-Khelaifi v pogovoru. Foto Albert Gea/Reuters

»Laporta je na zadnjih volitvah (2021, op. p.) zmagal z obljubo, da bo Messi ostal v Barceloni, vendar ni imel nobenega načrta, kako to doseči,« je kritičen Font. Laporta se na očitke brani z opozorilom, da bi zmaga nasprotnika ogrozila stabilnost kluba, saj Font načrtuje zamenjavo športnega direktorja Deca, kar bi lahko privedlo tudi do odhoda uspešnega trenerja Hansija Flicka.

Barcelona trenutno v la ligi zaseda prvo mesto, v ligi prvakov pa jo prihodnji teden čaka povratna tekma osmine finala z Newcastlom. Na prvi v Angliji sta se tekmeca razšla brez zmagovalca (1:1).