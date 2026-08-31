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Nogomet

Je to konec velike kariere Karima Benzemaja?

Pri 38 letih se je Karim Benzema znašel na pomembnem razpotju, odgovor o naslednjem koraku pa naj bi prišel zelo kmalu.
Po odhodu iz Real Madrida je Benzema v Savdski Arabiji nadaljeval zavidljivo strelsko statistiko. Za Al Ittihad je na 87 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel 57 golov, po februarskem prestopu k Al Hilalu pa je do konca minule sezone na 13 nastopih zadel še devetkrat. FOTO: Juan Medina/Reuters
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Po odhodu iz Real Madrida je Benzema v Savdski Arabiji nadaljeval zavidljivo strelsko statistiko. Za Al Ittihad je na 87 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel 57 golov, po februarskem prestopu k Al Hilalu pa je do konca minule sezone na 13 nastopih zadel še devetkrat. FOTO: Juan Medina/Reuters
Blaž Potočnik
31. 8. 2026 | 14:39
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Eden najboljših napadalcev svoje generacije je morda že odigral zadnjo tekmo v svoji bogati karieri. je po vsega šestih mesecih sporazumno prekinil pogodbo z Al Hilalom in pri 38 letih postal prost igralec, pred njim pa je zdaj velika odločitev.

Eden najboljših napadalcev svoje generacije je morda že odigral zadnjo tekmo v svoji bogati karieri. Karim Benzema je po vsega šestih mesecih sporazumno prekinil pogodbo z Al Hilalom in pri 38 letih postal prost igralec, zdaj pa ga čaka velika odločitev.

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Po informacijah prestopnega strokovnjaka Fabrizia Romana sta za Francoza trenutno najbolj realni dve možnosti: nadaljevanje kariere pri drugem klubu v Savdski Arabiji ali slovo od profesionalnega nogometa.

»Benzema bo svojo odločitev o prihodnosti sporočil kmalu,« je zapisal Romano in dodal, da vrnitev v evropski nogomet ni predvidena.

V Al Hilalu zdržal le pol leta

Benzema je v Savdsko Arabijo prišel poleti 2023, ko je po 14 izjemno uspešnih sezonah zapustil Real Madrid in podpisal za Al Ittihad.

V klubu je ostal dve leti in pol ter ga v minuli sezoni popeljal do dvojne domače krone – naslova državnega prvaka in zmage v kraljevem pokalu. Februarja letos je presenetljivo prestopil k velikemu tekmecu Al Hilalu in podpisal pogodbo za leto in pol.

Toda sodelovanje se je končalo precej prej od pričakovanj. Benzema in klub sta se dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe, Francoz pa je po približno šestih mesecih že zapustil Rijad.

Njegov odhod časovno sovpada s prihodom novega velikega imena. Al Hilal je v nedeljo uradno predstavil angleškega reprezentanta Ollieja Watkinsa, za katerega je Aston Villi po poročanju britanskih medijev odštel približno 60 milijonov evrov.

Zadnja postaja velike kariere?

Če se bo Benzema odločil končati kariero, bo za njim ostala zapuščina, s kakršno se lahko pohvali le peščica napadalcev.

Največji del kariere je preživel pri Real Madridu, za katerega je med letoma 2009 in 2023 odigral 648 tekem in dosegel 354 golov. S tem je drugi najboljši strelec v zgodovini madridskega velikana.

Z Realom je osvojil kar 25 lovorik, med njimi pet naslovov v ligi prvakov in štiri naslove španskega prvaka. Vrhunec njegove individualne kariere je prišel leta 2022, ko je po izjemni sezoni osvojil zlato žogo.

Dolga leta je igral nekoliko v senci Cristiana Ronalda, po Portugalčevem odhodu leta 2018 pa prevzel osrednjo vlogo v napadu Reala. V sezoni 2021/22 je dosegel 44 golov, bil najboljši strelec la lige in lige prvakov ter Madrid popeljal do nove evropske krone.

Za francosko reprezentanco je zbral 97 nastopov in dosegel 37 zadetkov, leta 2021 pa je z njo osvojil tudi ligo narodov.

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Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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