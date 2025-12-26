Umrl sotvorec šampionske pravljice Slonokoščene obale

Francoski trener Jean-Louis Gasset, ki so ga na zadnjem afriškem prvenstvu narodov pri Slonokoščeni obali odpustili, preden je reprezentanca »Slonov« nato osvojila naslov, je umrl v starosti 72 let, je sporočil njegov nekdanji francoski klub Montpellier.

Gostiteljica Slonokoščena obala je v zadnji tekmi skupinskega dela leta 2023 senzacionalno izgubila z 0:4 proti nogometnim palčkom iz Ekvatorialne Gvineje v enem največjih presenečenj v zgodovini tekmovanja in skupino končala na tretjem mestu.

Gasset je bil po tem šokantnem porazu odpuščen, vendar so igralci Slonokoščene obale zaradi uvrstitve med najboljše tretje ekipe dobili drugo priložnost za napredovanje v izločilne boje in so nato osvojili naslov pod vodstvom Gassetovega pomočnika Emersea Faeja.

Mesec dni po vrnitvi v Francijo je bil Gasset imenovan za trenerja Marseilla, a je na klopi vztrajal le štiri mesece. Lani se je vrnil v Montpellier, vendar so ga aprila odpustili, ko je ekipi grozil izpad iz lige. Večji del igralske kariere je preživel v Montpellieru, kjer je bil njegov oče eden od ustanoviteljev kluba. Vzrok smrti ni bil naveden.

Ravno zdaj v Maroku poteka afriško prvenstvo.