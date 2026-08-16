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Nogomet

Jeff Bezos bo kupil FC Liverpool, če bo to želel

Na dan prihaja več podrobnosti posla, v katerega je udeležen tudi tretji najbogatejši Zemljan. Imel bo možnost, da odkupi kontrolni delež v klubu.
Se Liverpoolu obeta nova doba z novimi lastniki? FOTO: Peter Powell/Reuters
Galerija
Se Liverpoolu obeta nova doba z novimi lastniki? FOTO: Peter Powell/Reuters
Nejc Grilc
16. 8. 2026 | 13:57
2:10
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Le dan po potrditvi velikega posla v Liverpoolu prihajajo nove podrobnosti, ki naložbo Jeffa Bezosa postavljajo v drugačno luč. Konzorcij 1892 Holdings, v katerem je ustanovitelj Amazona eden ključnih vlagateljev, naj bi si ob nakupu približno 30 odstotkov Liverpoola zagotovil tudi možnost, da v naslednjih 12 mesecih kupi kontrolni delež angleškega velikana.

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Tretji najbogatejši Zemljan vstopa v šport, izbral je Liverpool

Po informacijah The Athletica so obstoj mehanizma, ki bi 1892 Holdings omogočil povečanje lastniškega deleža in prevzem nadzora nad klubom, potrdili viri, seznanjeni s poslom. Ne gre za zavezo k prevzemu, temveč za možnost, ki jo lahko konzorcij izkoristi. Fenway Sports Group (FSG) tako za zdaj ostaja večinski lastnik Liverpoola in ohranja nadzor nad klubom.

Konzorcij vodi nekdanji solastnik Queens Park Rangers Amit Bhatia, Bezos pa je vanj vstopil prek sklada K5 Sports. Med vlagatelji je tudi družinska pisarna soustanovitelja Facebooka Eduarda Saverina in njegove žene Elaine. Če bi konzorcij možnost za nakup kontrolnega deleža izkoristil, bi se Bezosov prvi neposredni vstop v lastništvo velike športne organizacije hitro spremenil v precej pomembnejši posel.

Jeff Bezos je na Anfield vstopil skozi zadnja vrata, a to se hitro lahko spremeni. Foto Brendan Mcdermid/Reuters
Jeff Bezos je na Anfield vstopil skozi zadnja vrata, a to se hitro lahko spremeni. Foto Brendan Mcdermid/Reuters

Takšen scenarij bi lahko pomenil tudi konec več kot desetletje in pol dolgega obdobja FSG na čelu Liverpoola. Ameriška skupina je klub prevzela leta 2010, za zdaj pa ni sprejela odločitve o prodaji nadzornega deleža. Novi dogovor vendarle kaže, da si je 1892 Holdings že ob prvem koraku odprl vrata za morebitni popolni prevzem enega največjih nogometnih klubov na svetu.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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