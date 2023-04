Svit Sešlar: Pravi plejmejker, ki obožuje kavo in nanizanke

V nadaljevanju preberite:

V moštvu »renesančnega« trenerja Alberta Riere je v večjem delu sezone pri Olimpiji pripadala ena glavnih vlog komaj 21-letnemu Svitu Sešlarju. Jeseni se je odlikoval z goli, spomladi, ko je imel strelsko sušo, nam je razkril, zakaj mojstrom ni treba le zabijati golov, da bi bili vidni in boljši od drugih. Mladi Konjičan je prihodnost slovenskega nogometa in je v pogovoru za Delo pojasnil, kaj mu je prinesla razburljiva sezona, v kateri je tekmoval tudi s prijateljem iz otroštva in prav tako Konjičanom, najboljšim strelcem 1. SNL Žanom Vipotnikom. Kaj pričakuje od Matjaža Keka, kam meri v karieri in kako se sprošča? Več v tekstu.