Jeseničan Malić: Srce me je usmerilo v BiH

V naši severni soseščini že en teden ne skrivajo zadovoljstva ob uvrstitvi nogometne reprezentance na svetovno prvenstvo, na katerem bo Avstrija navzoča prvič po dolgih 28 letih, Nogometno kolesje pa se vrti naprej, že ta teden vodilnim avstijskim klubom prinaša tekme v evropski in konferenčni ligi. Tako bo tudi s Sturmom iz Gradca z dvema slovenskima reprezentantoma – Tomijem Horvatom in Jonom Gorencem Stankovićem. Pri tem klubu pa je tudi obetavni Arjan Malić.

Dvajsetletnik je odraščal na Jesenicah, sredi osnovnošolskih let se je kot obetavni nogometaš preselil v Ried v Spodnjo Avstrijo, od koder so ga pozneje privabili v Gradec. Zdaj se uveljavlja pri Sturmu, ni presenetljivo, da so ga vabili k avstrijskim reprezentančnim selekcijam. Večkratna vabila pa je zavrnil: »Rad imam tako Avstrijo kot Slovenijo, toda srce mi je povedalo, da bi igral za Bosno in Hercegovino. Veselim se dodatnih kvalifikacij za SP, sanjam o nastopu v Severni Ameriki.«