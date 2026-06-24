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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Jeseničan od navijača pred TV do akterja na mundialu

Na svetovnem prvenstvu danes odločitev o končnem razpletu v skupini B, v kateri moštvo Bosne in Hercegovine napada zgodovinski mejnik.
Arjan Malić, učenec nogometne šole na Jesenicah, uživa na svetovnem prvenstvu. Foto Joe Klamar/AFP
Galerija
Arjan Malić, učenec nogometne šole na Jesenicah, uživa na svetovnem prvenstvu. Foto Joe Klamar/AFP
Siniša Uroševič
24. 6. 2026 | 05:00
5:04
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Ničesar nenavadnega ni, ko ob odsotnosti slovenske reprezentance na tem mundialu marsikdo pri nas stiska pesti za nogometaše Bosne in Hercegovine. Med njimi je tudi, sodeč po pogovoru na javni TV, predsednica države Nataša Pirc Musar. In ob njej še številni, ki privoščijo izbrani vrsti selektorja Sergeja Barbareza lepe dosežke ob njenem drugem nastopu na največjem globalnem nogometnem tekmovanju. Če bo ta reprezentanca drevi ob 21. uri uspešna proti Katarju, se bo uvrstila v izločilni del tekmovanja. To bi bil za akterje v modro-rumenih dresih novi mejnik, saj ob premieri pred ducatom let na mundialu v Braziliji niso skočili iz skupinskega dela k druščini prestižnih udeležencev osmine finala. Moštvo je takrat s trenerske klopi vodil legendarni Safet Sušić, nekoč Katančev in Elsnerjev ...

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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