Množice so se poslovile od tragično preminulega španskega nogometaša

Španski nogomet žaluje za Jesúsom de Miguelom, ki je v torek umrl po hudi poškodbi na tekmi med Tenerifom in Andorro. V četrtek so se od 30-letnega napadalca poslovili v kraju Navahermosa v pokrajini Toledo, kjer se je zbralo več sto žalujočih. Pogreba so se poleg družine, prijateljev in soigralcev udeležili tudi predsednik španske nogometne zveze Rafael Louzán, selektor reprezentance Luis de la Fuente in predsednik madridskega Reala Florentino Pérez.

Tragedija se je zgodila v ponedeljek v sodnikovem dodatku tekme druge španske lige. De Miguel je v boju za žogo silovito trčil z vratarjem Andorre Jesúsom Owonom in obležal na zelenici. Zdravniška služba mu je nemudoma priskočila na pomoč, nato so ga prepeljali v bolnišnico, kjer se je njegovo zdravstveno stanje poslabšalo. Naslednje jutro je umrl. Obdukcija je kot vzrok smrti potrdila poškodbo prsnega koša ob trčenju.

»Jesús za seboj pušča praznino, ki je ni mogoče zapolniti, obenem pa neizmerno veliko lepih spominov vseh, ki smo imeli srečo, da smo ga poznali,« je v izjavi sporočila njegova družina in se zahvalila za številne izraze podpore.

Pretresen je tudi vratar Owono, ki je po nesreči postal tarča žaljivih sporočil na družbenih omrežjih. »To so najtežji dnevi mojega življenja. Čutim neizmerno bolečino ob Jesúsovi izgubi,« je dejal 25-letnik, ki mu je podporo izrekel tudi Tenerife.

De Miguel je za seboj pustil partnerico Mario in enoletno hčerko. V njegov spomin se bodo v soboto na stadionu Tenerifa zbrali še navijači, ki so se od svojega nogometaša začeli poslavljati že v torek zvečer.