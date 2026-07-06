Jezen ves nogometni svet, le Američani ne

Svetovno prvenstvo v nogometu vedno za dober mesec marsikje po svetu kroji dnevni utrip, še zlasti pred in med letošnjim v Severni Ameriki je ogromno dogajanja, zapletov in milo zapisano čudnih odločitev. Toda ob začetku četrtega tedna mundiala je Svetovna nogometna zveza (Fifa) ob jasnem vplivu ameriškega predstadnika Donalda Trumpa poskrbela za škandal, kakršnega v vsej dolgi zgodovini prvenstev še ni bilo, Preprosto je izničila kazen za ameriškega reprezentanta Folarina Baloguna, ki je na tekmi šestnajstine finala z BiH prejel rdeč karton in bi tako moral na naslednji tekmi prisilno počivati. Pa je bil davi na selektorjevem seznamu za dvoboj ZDA z Belgijo ...

Regularnost tekmovanja je v takšnem primeru seveda močno sporna, ne nazadnje ne gre za neko obskurno in neodmevno prireditev, temveč največje globalno tekmovanje reprezentanc v najbolj priljubljeni in prepoznavni športni ekipni panogi. V tem primeru so neposredno najkrajšo potegnili Belgijci, saj so njihovi neposredni tekmeci za uvrstitev v četrtfinale v hipu in mimo vseh pravil postali močnejši. odločil naj bi pač Trumpov klic Gianniju Infantinu, predsedniku Fife, s prošnjo, da bi kaznovanemu ameriškemu nogometašu vendarle lahko omogočili nastop na tej naslednji tekmi po tisti, ko je prejel rdeč karton.