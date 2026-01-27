Ronaldo podprl Šeškovega trenerja, na drugi strani le kapetan

Imenitni štart Michaela Carricka v vlogi vršilca dolžnosti trenerja Manchester Uniteda je rdeča nit in njegov status v prihodnosti sta rdeča nit analiz zadnjega kola v angleškem nogometnem prvenstvu. Po dveh velikih skalpih proti mestnemu tekmecu Manchester Cityju (2:0) in vodilnemu Arsenalu nekdanji zvezdnik rdečih vragov postaja glavni kandidat za stalno službo po koncu sezone. Podprli so ga številni nekdanji zvezdniki Manchester Uniteda.

Med njimi je najslavnejši Cristiano Ronaldo. Že leta 2021 je v 44-letnem Angležu prepoznal trenerski potencial. »Bil je izjemen igralec in bi lahko postal tudi odličen trener. Zanj ni nič nemogoče. Osebno sem ponosen, da sem igral z njim in da sem ga imel za svojega trenerja,« je Portugalec opogumil Carricka po veliki zmagi proti topničarjem. Palec gor je bivšemu pomočniku Joseja Mourinha in Oleja Gunnarja Solskjær​ja dal tudi Rio Ferdinand, ki je Carricka nekoč opisal kot najbolj podcenjenega igralca v premier league. Dvom o Carrickovih sposobnostih je izrazil le veliki posebnež in nekdanji kapetan kluba Roy Keane. In zanetil ogenj.

Roy Keane še ne zaupa Michaelu Carricku. FOTO: Andrew Boyers Action Images Via/Reuters

»Vsakdo lahko zmaga dve tekmi. Lahko bi celo končal na četrtem mestu. Nisem prepričan, da je pravi človek za to delo. Sploh ne. United potrebuje bolj uveljavljenega trenerja,« je izzval nekdanje kolege Irec, zdaj strokovni komentator pri Sky Sport. Ferdinand mu je takoj odgovoril: »To je neverjetno nespoštljivo. Kaj te žene k temu? To je noro! Po tem pričakujem nekaj opravičil od ljudi ... Vse v redu. Dajmo. Manchester ... Manchester United,« je vztrajal na družbenem omrežju X. Iz Nemčije je Carricku polaskal tudi Sebastien Schweinsteiger. »Nadaljuj, Michael Carrick. Nadaljuj, Manchester United,« je zapisal Bastian.

Carrick je na Old Trafford vrnil nasmehe in optimizem, a tudi dal vedeti, da bo slovenski as Benjamin Šeško pri njem le adut z rezervne klopi. Nabiral bo izkušnje ... Manchester United je trenutno četrti v premier ligi in ima po 18 tekmah 38 točk, dvanajst manj kot vodilni Arsenal. Rdeči vragi bodo naslednji tekmi igrali na štadionu Old Trafford, čaka jih dvakratni londonski izziv; 1. februarja (15.00) jim bo prišel v goste Fulham, 7. februarja (13.30) pa Tottenham.