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Nogomet

Jezikavi Jose Mourinho trdi, da so mu bile kršene pravice do svobode izražanja

Slavni nogometni trener je že lanskega marca vložil tožbo proti Turčiji na Evropskem sodišču za človekove pravice.
Jose Mourinho je bil v Turčiji prejet kot kralj, odšel je ponižan in jezen. FOTO: Yasin Akgul/AFP
Galerija
Jose Mourinho je bil v Turčiji prejet kot kralj, odšel je ponižan in jezen. FOTO: Yasin Akgul/AFP
Š.R., STA
4. 6. 2026 | 13:59
4. 6. 2026 | 15:08
1:58
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Nogometni trener Jose Mourinho je vložil tožbo proti Turčiji na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP). Triinšestdesetletni trener trdi, da so mu bile med vodenjem turške ekipe Fenerbahče kratene pravice do svobode izražanja, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih sodišča je portugalski strateg marca 2025 vložil tožbo, s katero izpodbija ukrepe, ki mu jih je konec leta 2024 naložila Turška nogometna zveza zaradi »nešportnih izjav in vedenja«, usmerjenih proti nasprotnim navijačem in sodnikom med tekmo turške lige.

Disciplinska komisija turške federacije je karizmatičnega Portugalca suspendirala za eno tekmo in mu naložila skupno globo v višini približno 18.000 evrov.

»Pritožnik trdi, da o zadevnem sporu ni odločalo neodvisno in nepristransko sodišče,« so pri ESČP zapisali v izjavi z dne 13. maja.

Portugalski trener trdi, da ga turška zveza z ukrepom ni seznanila, hkrati pa so mu kršili pravice do svobode izražanja, so navedli pri ESČP.

ESČP je tožbo ocenilo kot dopustno in turškim oblastem poslalo vrsto vprašanj.

Mourinho je v Istanbul prišel junija 2024, avgusta 2025 pa so ga pri Fenerrbahčeju odpustili.

Portugalski trener, ki od takrat trenira Benfico, je eden izmed javno najbolj izpostavljenih kandidatov za prevzem mesta glavnega trenerja španskega Real Madrida.

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Jose MourinhoEŠCPTurčijaEvropsko sodišče za človekove pravice

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