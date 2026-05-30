Kdo so žene finalistov? Model, študentka medicine, pevka in podjetnica

Pred finalom lige prvakov med Arsenalom in PSG v Budimpešti bo veliko pozornosti usmerjene tudi na tribune. Ob nogometaših obeh finalistov bodo njihove partnerke, med njimi podjetnice, vplivnice, plesalke in tudi študentka medicine. Ženske, ki so zgradile svoje uspešne kariere.

Tatiana Trouboul

Žena vratarja Arsenalaje pred selitvijo v London živela v Barceloni, kjer je delala v nočnem klubu, pozneje pa si je zgradila prepoznavnost tudi v modnem svetu. Ukvarjala se je z manekenstvom, javnost pa jo danes pozna tudi kot podjetnico.

Svojo zgodbo je povezala z modo, predvsem s kopalkami in poletnim slogom. Na družbenih omrežjih gradi podobo sproščene, elegantne ženske, ki ob nogometnem življenju ohranja lastno identiteto. Z Rayo sta par že več let, poročila sta se poleti 2025.

Tolami Benson

Tolami Benson je partnerka, enega najpomembnejših igralcev Arsenala. V britanski javnosti je postala prepoznavna zaradi modne drže, nastopov na velikih dogodkih in redne prisotnosti na tekmah londonskega kluba. Njena pojavnost je umirjena, a zelo opazna.

Deluje kot model in vplivnica, sodelovala je s številnimi modnimi znamkami. Na družbenih omrežjih objavlja skrbno izbrane utrinke iz zasebnega življenja, potovanj in modnih kombinacij. Čeprav je povezana z enim največjih angleških nogometnih zvezdnikov, svojo javno podobo gradi predvsem skozi slog in samostojne projekte.

Helene Spilling

je žena kapetana Arsenala. Norveška plesalka je v domovini dobro znana iz televizijskih oddaj in plesnega sveta, kjer je nastopala kot profesionalna plesalka. Njena kariera je bila javna že pred zvezo z enim najboljših norveških nogometašev.

Z Ødegaardom sta razmerje dolgo ohranjala stran od kamer, nato pa sta se poročila konec leta 2024. Helene Spilling na družbenih omrežjih objavlja predvsem utrinke iz družinskega življenja, potovanj in plesnih projektov.

Nitsa Tavadze

je žena gruzijskega zvezdnika PSGe. V javnosti ni klasična vplivnica ali modni obraz, temveč študentka medicine, ki se le občasno pojavlja v medijih. Njena zgodba je precej drugačna od večine partnerk nogometašev, saj je njena pot povezana predvsem z izobrazbo in zasebnim življenjem.

S Kvaratskhelio sta se poročila v Gruziji, kjer je nogometaš eden največjih športnih idolov. Nitsa Tavadze ostaja precej umaknjena od vsakodnevnega medijskega dogajanja, na velikih tekmah pa je ena najprepoznavnejših oseb iz njegovega zasebnega kroga.

Carol Cabrino

je žena kapetana PSG. Brazilska vplivnica in pevka je z njim že vrsto let, skupaj imata družino, pogosto pa nastopa kot ena najbolj prepoznavnih partnerk v pariškem nogometnem okolju. Njena javna podoba je povezana z glasbo, družbenimi omrežji in družinskim življenjem.

V Parizu je prisotna že dolgo, saj je Marquinhos eden simbolov PSG. Carol Cabrino na družbenih omrežjih objavlja družinske trenutke, potovanja in utrinke z velikih tekem. Ob izkušeni vlogi njenega moža v slačilnici ima tudi sama status ene stalnic v spremljevalnem krogu pariškega kluba.

Angelina Zabarna

je žena ukrajinskega branilca Ilije Zabarnija. Po izobrazbi je jezikoslovka, z nogometašem pa sta skupaj že od mladih let. Njuna zgodba je tesno povezana z Ukrajino, družino in selitvami, ki jih je prinesla njegova nogometna kariera.

V primerjavi z nekaterimi bolj izpostavljenimi partnerkami ostaja precej diskretna. V javnosti se pojavlja zadržano, a je redno ob možu pri pomembnih kariernih korakih. Njena podoba je manj povezana z bliščem družbenih omrežij, bolj z zasebno oporo igralcu, ki je v zadnjih letih postal pomemben del evropskega nogometa.

Sophia Havertz

je žena. Z nemškim reprezentantom se poznata že od otroštva, saj sta odraščala v istem kraju. Zvezo sta začela leta 2018, ko je Havertz še igral za Bayer Leverkusen, nato pa ga je spremljala tudi ob selitvi v London, najprej pri Chelseaju, nato pri Arsenalu.

Na družbenih omrežjih ima skoraj pol milijona sledilcev, kjer objavlja družinske trenutke, potovanja in utrinke iz domačega življenja. S Havertzem sta se poročila leta 2024, marca 2025 pa sta dobila sina.

Madalena Aragão

je partnerka vezista PSGPortugalska igralka je v domovini javno prepoznavna že več let, saj je kot otrok začela nastopati v televizijskih serijah. Danes velja za eno mlajših igralskih imen portugalske scene, ob tem pa sodeluje tudi z lepotnimi znamkami.

Na družbenih omrežjih ne skriva podpore PSG in Joãu Nevesu, pogosto pa objavlja tudi utrinke z dogodkov, snemanj in tribun. Njena zgodba je povezana z mlado portugalsko generacijo, ki je močno prisotna v evropskem nogometu in zabavni industriji. Ob Nevesu, enem najbolj obetavnih vezistov PSG, je postala še bolj opazna tudi zunaj Portugalske