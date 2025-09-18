Jeznega Argentinca ustavili varnostniki

Triler na Anfieldu je imel srečen konec za Liverpool in nesrečnega za Atletico Madrid. Pet golov in preobrati so bili v ospredju sinočnjega derbija nogometne lige prvakov vse do odločilnega gola Virgila van Dijka v 92. minuti za 3:2, potem se je »snelo« trenerju Madridčanov Diegu Simeoneju. Stopil je do navijača, ki je izza Atleticove klopi ves čas dvoboj izzival in z neprimernimi besedami in gestami zasuval trenerja ter gostujoči tabor. Posredovanje varnostnikov je preprečilo morebitno trše soočenje, do katerega pa k sreči ni prišlo. Kljub vsemu je Simeone prejel rdeči karton, po tekmi pa jasno povedal, zakaj je bil njegov odziv tak, kot je bil.

»Vso tekmo te žalijo in ne moreš reči ničesar, ker sem trener. Moj odziv na žalitev ni bil upravičen, ampak ne veš, kako je biti nenehno žaljen 90 minut,« je Argentinec, sicer znan po svojih čustvenih odzivih s povečano strastjo, pojasnil za Movistar.

»In seveda, ko tekmec zabije, se obrneš in te še naprej žalijo. Potem se zgodi, kar se zgodi. Sodnik? Rekel mi je, da razume. Upam, da bo Liverpool lahko ukrepal, če bodo ugotovili, kdo je to storil,« je še pojasnil glede izključitve in še zanimivo dodal: »Kot se borimo proti rasizmu, bi se morali tudi proti takšnim izzivanjem, ker se nimamo pravice odzvati. Ni lahko biti obkrožen in žaljen celo tekmo. In ta oseba sem jaz.«