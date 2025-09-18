  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Jeznega Argentinca ustavili varnostniki

    Trener madridskega Atletica Diego Simeone je na Anfiledu ves čas tekme poslušal žalitve, po tretjem domačem golu pa se je soočil z Liverpoolovim navijačem.
    Diego Simeone (desno) se je v Liverpoolu veselil izenačujočega gola Marcosa Llorenteja, a prehitro. Na koncu so se veselili gostitelji. FOTO: Oli Scarff/AFP
    Galerija
    Diego Simeone (desno) se je v Liverpoolu veselil izenačujočega gola Marcosa Llorenteja, a prehitro. Na koncu so se veselili gostitelji. FOTO: Oli Scarff/AFP
    G. N., STA
    18. 9. 2025 | 08:00
    18. 9. 2025 | 08:04
    A+A-

    Triler na Anfieldu je imel srečen konec za Liverpool in nesrečnega za Atletico Madrid. Pet golov in preobrati so bili v ospredju sinočnjega derbija nogometne lige prvakov vse do odločilnega gola Virgila van Dijka v 92. minuti za 3:2, potem se je »snelo« trenerju Madridčanov Diegu Simeoneju. Stopil je do navijača, ki je izza Atleticove klopi ves čas dvoboj izzival in z neprimernimi besedami in gestami zasuval trenerja ter gostujoči tabor. Posredovanje varnostnikov je preprečilo morebitno trše soočenje, do katerega pa k sreči ni prišlo. Kljub vsemu je Simeone prejel rdeči karton, po tekmi pa jasno povedal, zakaj je bil njegov odziv tak, kot je bil.

    »Vso tekmo te žalijo in ne moreš reči ničesar, ker sem trener. Moj odziv na žalitev ni bil upravičen, ampak ne veš, kako je biti nenehno žaljen 90 minut,« je Argentinec, sicer znan po svojih čustvenih odzivih s povečano strastjo, pojasnil za Movistar.

    »In seveda, ko tekmec zabije, se obrneš in te še naprej žalijo. Potem se zgodi, kar se zgodi. Sodnik? Rekel mi je, da razume. Upam, da bo Liverpool lahko ukrepal, če bodo ugotovili, kdo je to storil,« je še pojasnil glede izključitve in še zanimivo dodal: »Kot se borimo proti rasizmu, bi se morali tudi proti takšnim izzivanjem, ker se nimamo pravice odzvati. Ni lahko biti obkrožen in žaljen celo tekmo. In ta oseba sem jaz.«

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Uefa liga prvakov: pari, rezultati in enotna lestvica

    Spremljamo sezono 2025/26 v Uefini ligi prvakov. Na enem mestu pari, rezultati in lestvica najmočnejšega klubskega tekmovanja na svetu.
    16. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Belgijski princ se vrača, Contejevi vajenci želijo premagovati učitelje

    V ligi prvakov nocoj še šest tekem, Kevin De Bruyne se v dresu Napolija vrača v Manchester. Barcelona v Newcastlu, kjer ne bodo pozabili leta 1997.
    Peter Zalokar 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Drama v Torinu

    V hrvaškem dvoboju trenerjev je bil osrednji junak Srb

    Dvoboj Juventusa in Borussie Dortmund v uvodnem dejanju lige prvakov v tej sezoni je bil razburljiv in spektakularen. Dva gola in podaja Dušana Vlahovića.
    17. 9. 2025 | 08:10
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Senzacija v Lizboni, golijada v Torinu, Mbappe rešil beli balet

    V prvih šestih tekmah lige prvakov smo videli zmage Royale Uniona SG, Arsenala, Qarabaga, Real Madrida in Tottenhama, remizirala sta Juventus in Borussia.
    Rok Tamše 16. 9. 2025 | 23:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Peter Mlakar

    Dokaz za obstoj Boga

    Knjiga O neskončnem je gotovo ena bolj nenavadnih izdaj v zadnjem času.
    Mirt Bezlaj 16. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Če tehtate o upokojitvi, bo ugodneje decembra ali januarja?

    Pogoj starosti se bo začel zviševati leta 2028. Zimski dodatek naj bi nadomestil, kar bodo upokojenci izgubili z novo formulo usklajevanja.
    Barbara Hočevar 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Genocid v Gazi

    Nataša Pirc Musar z ostrim sporočilom za ZDA na generalni skupščini OZN

    Slovenska predsednica bo na generalni skupščini OZN kritična do ameriških sankcij zoper sodnike ICC
    Uroš Esih 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Robert Shillman

    Kdo je glavni financer desnega gibanja, ki privablja stotisoče ljudi

    Britanci v ameriških zvezdnikih vidijo navdih, Američani pa v britanskih aktivistih dokaz, da je njihov boj del širšega globalnega gibanja.
    Pija Kapitanovič 17. 9. 2025 | 07:07
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostni razvoj

    Trajnostno poslovanje ni le enkraten projekt

    V podjetjih trajnostni proces zahteva zmožnost prilagajanja hitrim spremembam in transparentno komunikacijo.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Razbremenitev podjetij

    Podjetja si želijo čim manj zapletenih pravil

    Cilj digitalnega svežnja je zmanjšanje upravnega bremena za vsaj 25 odstotkov za vsa podjetja ter za vsaj 35 odstotkov za mala in srednja podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Pacient v stiski ne sme ostati sam

    Dolgi čakalni roki, nerazumevanje navodil in digitalne ovire otežujejo manevriranje po zdravstvenem sistemu.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaga v stanovanju

    Ureditev prezračevanja naj bo del energetske prenove

    Po energetski sanaciji, pri menjavi oken, izolaciji strehe in fasade naravne izmenjave zraka ni več.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Diego SimeoneLiverpoolliga prvakovAtletico Madrid

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Evropski dan brez smrtnih žrtev nesreč

    Policija s poostrenim nadzorom hitrosti in varnostne razdalje na avtocestah

    Po podatkih policije so letos do sredine septembra zaradi neprilagojene hitrosti obravnavali 2534 prometnih nesreč, kar predstavlja skoraj petino vseh.
    18. 9. 2025 | 08:26
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Vroče na Anfieldu

    Jeznega Argentinca ustavili varnostniki

    Trener madridskega Atletica Diego Simeone je na Anfiledu ves čas tekme poslušal žalitve, po tretjem domačem golu pa se je soočil z Liverpoolovim navijačem.
    18. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Jimmy Kimmel Show

    Zaradi izjav o Kirku in Trumpu so za nedoločen čas ukinili oddajo Jimmyja Kimmla

    Namesto oddaje Jimmyja Kimmla posebna oddaja v spomin na Kirka. Trump potezo pozdravlja, demokrati pa pripravljajo zakon proti politično motiviranemu pregonu.
    18. 9. 2025 | 07:30
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Umetna inteligenca

    Meta predstavila pametna očala z zaslonom v steklu, oblikoval je Ray-Ban

    »Očala so idealna oblika osebne superinteligence, saj ti omogočajo, da ostaneš prisoten v trenutku in koristiš AI« je dejal Zuckerberg.
    18. 9. 2025 | 06:36
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Revija Bukla, podvig, ki bi si vsako leto zaslužil čokolado

    Revija Bukla pod okriljem Renate Rugelj in Sama Ruglja že dvajset let povezuje ljubitelje in ustvarjalce knjig, prebira jo kar 40.000 bralcev.
    Pia Prezelj 18. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Jimmy Kimmel Show

    Zaradi izjav o Kirku in Trumpu so za nedoločen čas ukinili oddajo Jimmyja Kimmla

    Namesto oddaje Jimmyja Kimmla posebna oddaja v spomin na Kirka. Trump potezo pozdravlja, demokrati pa pripravljajo zakon proti politično motiviranemu pregonu.
    18. 9. 2025 | 07:30
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Umetna inteligenca

    Meta predstavila pametna očala z zaslonom v steklu, oblikoval je Ray-Ban

    »Očala so idealna oblika osebne superinteligence, saj ti omogočajo, da ostaneš prisoten v trenutku in koristiš AI« je dejal Zuckerberg.
    18. 9. 2025 | 06:36
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Revija Bukla, podvig, ki bi si vsako leto zaslužil čokolado

    Revija Bukla pod okriljem Renate Rugelj in Sama Ruglja že dvajset let povezuje ljubitelje in ustvarjalce knjig, prebira jo kar 40.000 bralcev.
    Pia Prezelj 18. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo