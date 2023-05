Jezni Ronaldo odrinil trenerja

Cristiano Ronaldo (38) je najboljše plačani nogometaš na svetu, vendar mu tudi v Savdski Arabiji ne gre po načrtih. Potem ko je njegov Al Nassr samo remiziral z Al Khaleejem (1:1), je Portugalec pokazal jezo, ko je odrinil člana gostujočega trenerskega štaba, ki se je na igrišču želel z njim fotografirati.

Al Khaleej, ki se bori za obstanek, je prišel v vodstvo že po štirih minutah, v 17. pa je izenačil nekdanji branilec Marseilla in Villarreala Alvaro Gonzalez. Ronaldu so razveljavili gol in je po koncu zavrnil prošnjo za »selfieja« in odrinil nadležnega trenerja.

Ronaldo je na 13 tekmah dosegel 12 zadetkov za Al Nassr, ki zaostaja že pet točk za Al-Ittihadom, klubom, ki snubi Lionela Messija. Po nekaterih informacijah naj bi CR7 že po zgolj pol leta želel zapustiti kraljevino, saj njegova partnerica Georgina Rodriguez pogreša Madrid. Toda predsednik Reala Florentino Perez si ne želi Ronalda v ekipi in mu je pripravljen dati zgolj vlogo zunaj igrišča.

Cristiano Ronaldo ni dosegel gola proti Al-Khaleeju. FOTO: Fayez Nureldine/AFP

Brazilska legenda Rivaldo je za Mundo Deportivo povedal, da je Ronalda preslepila sanjska pogodba v Savdski Arabiji. »Igralce premami denar, toda življenje v Savdski Arabiji ni takšno, kot so ga vajeni. Po nekaj časa se začnejo spraševati, ali je denar vreden tega. Menim, da bi Ronaldo moral kariero končati v Madridu. Seveda morajo navijači vedeti, da od njega ne morejo pričakovati, da bo takšen kot pri 25 ali 26 letih, toda še vedno lahko da precej klubu v lovu na lovorike,« je prepričan Rivaldo.