Joao Felix ugnal Jana Oblaka in odločil derbi

Atletico Madrid je v 15. krogu španskega nogometnega prvenstva izgubil z 0:1 v gosteh z Barcelono. Jana Oblaka, slovenskega reprezentančnega vratarja ekipe iz španske prestolnice, je premagal Joao Felix v 28. minuti. Felix je sicer igralec Atletica, posojen v Barcelono.

Barcelona je prevladovala na igrišču in je bila boljša v praktično vseh statističnih kategorijah, imela je tudi štiri strele več proti vratom Atletica. Slednji pa je imel dva več v okvir vrat (4:2), a je bilo to premalo vsaj za remi.

Katalonci in nogometaši Atletica so bili doslej in tudi ostajajo sosedje na lestvici. Pred tem krogom sta imeli ekipi po 31 točk, Madridčani so bili v prednosti na tretjem mestu. Ekipa Jana Oblaka je ostala pri prejšnjem izkupičku in z desetimi zmagami ter je izgubila mesto, na tretje je po deseti zmagi napredovala Barcelona.

Vodilni ekipi Real Madrid in Girona sta bili uspešni v soboto in imata po 38 točk. Katalonci so po preobratu na domačem stadionu premagali Valencio z 2:1, zvezdniki kraljevega kluba pa so doma nadigrali Granado z 2:0.

Pred nocojšnjo zadnjo tekmo dneva v Barceloni so se Mallorca in Alaves ter zadnjeuvrščena Almeria in Betis, ki je od 27 minuti po rdečem kartonu Hectorja Bellerina igral oslabljen, razšli brez zadetkov z 0:0. Mallorca že deset prvenstvenih tekem v nizu ni zmagala, njenih osem neodločenih izidov sezone pa je rekordnih v ligi.

Remi je bil tudi na tretji tekmi, na kateri sta oba zadetka padla v razmaku dveh minut. Najprej je Kike Salas v 75. minuti zadel za domačo Sevillo, za Villarreal je nato izenačil Jose Luis Morales.

Izidi:

Las Palmas – Getafe 2:0

Girona – Valencia 2:1

Athletic Bilbao – Rayo Vallecano 4:0

Real Madrid – Granada 2:0

Osasuna – Real Sociedad 1:1

Mallorca – Alaves 0:0

Almeria – Betis 0:0

Sevilla – Villarreal 1:1

Barcelona – Atletico Madrid 1:0

Ponedeljek:

Celta Vigo – Cadiz (21.00)