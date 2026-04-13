Legendarni John Terry vlaga milijone v nižjeligaša

V zadnjem času se vse več zvezdnikov odloča za nakup nogometnega kluba. Zadnji med njimi je legenda Chelseaja John Terry, ki je kupil angleškega tretjeligaša (League Two) Colchester United. Petinštiridesetletni Terry, nekdanji angleški kapetan, je tik pred tem, da skupaj s konzorcijem vlagateljev objavi dogovor v vrednosti 16 milijonov evrov.

Terry gre po poteh ameriškega filmskega igralca Ryana Reynoldsa z Wrexhamom, raperja Snoop Dogga s Swanseajem ter komika Willa Ferrella z Leedsom. Legenda ameriškega nogometa Tom Brady ima manjšinski delež pri Birmingham Cityju. Terryjev nekdanji soigralec iz angleške reprezentance David Beckham pa je zelo uspešen solastnik Interja iz Miamija. Nadalje, glasbenik Ed Sheeran ima majhen delež pri Ipswichu, košarkar LeBron James pri Liverpoolu, igralec Russell Crowe in nekdanji plavalec Michael Phelps pri Leedsu ...

Od nekdanjega angleškega branilca Terryja pričakujejo, da bo imel znaten vpliv na delovanje kluba iz Essexa. Trenutno je na sredini lestvice, njegov stadion Colchester Community Stadium sprejme 10.000 gledalcev. Za Colchester igra 22-letni Terryjev nečak Frankie Terry.

»JT je res navdušen nad novim projektom. Strastno zagovarja nogomet v nižjih ligah ter pomoč klubom, da dobijo podporo in pozornost, ki si jo zaslužijo. Že večkrat je prišel na trening igrišče in se brez kakršnegakoli pompa dejavno vključil. Resnično verjame v fante. Prinesel bo pravo zvezdniško iskrico. Vsi, povezani s Colchestrom, so navdušeni, upanje pa je, da bo ta posel klub res postavil na zemljevid in se bo potegoval za napredovanje,« je za The Sun povedal neimenovani vir.

Terry je eden najbolj ikoničnih igralcev Chelseaja. Na Stamford Bridgeu visi njegov transparent z napisom »Kapetan, vodja, legenda«. Trenutno deluje v Chelseajevi akademiji, pred kratkim je pridobil diplomo Fife iz klubskega menedžmenta.

Colchester je svojo zadnjo lovoriko osvojil leta 1992, ko je na starem stadionu Wembley s 3:1 premagal Witton Albion in dvignil trofejo FA (FA Trophy). V tem tekmovanju sodelujejo nižjeligaši. Najbolj odmevna pa je bila senzacionalna zmaga s 3:2 proti Leedsu v petem krogu pokala FA leta 1971.