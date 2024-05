Jojo v Nemčijo, da ali ne?

V nadaljevanju preberite:

Slovenski nogometni navijači so v velikem pričakovanju končne odločitve selektorja Matjaža Keka. Bo na seznamu seletkorja Matjaža Keka tufi Josip Iličić? Verjamem, da za Keka to ni več vprašanje. S to uganko se, kolikor ga poznam, sploh ni in se ne bo ukvarjal.

Josip Iličić sodi v kategorijo enfant terrible fantov. S svojo igralsko virtuoznostjo, nezrelostjo in tudi odkritosrčnostjo je trenerje pretežno spravljal v zadrego. Le redki med njimi so znali z njim, drugi, kot je Zlatko Zahović, so v njem v mnogočem videli sebe. Nikoli ni bil v kakšni od slovenskih selekcij, ker je bil drugačen, problematičen. Trenerji s takšnimi praviloma nimajo radi opravka. Pri njegovem fantastičnem vzponu je bilo več srečnih naključij kot logike.

V 37. letu starosti je Iličić na vrhuncu zrelosti, a tudi v igralskem leru, ki ni v nikakršnem konceptualnem in značajskem soglasju z zdajšnjim rodom, ki je še vedno v nastajanju in razvoju.