Jordan Henderson najboljši v Angliji

London – Angleško združenje nogometnih novinarjev (FWA) je za najboljšega igralca sezone 2019/20 izbralo Jordana Hendersona, kapetana državnega prvaka Liverpoola. Kot je združenje FWA zapisalo na spletni strani, je zvezdnik rdečih prejel več kot četrtino vseh glasov.



Tridesetletnik je konec junija popeljal Liverpool do prvega naslova prvaka v 30 letih, v boju za nagrado pa so se za njim zvrstili Kevin De Bruyne (Manchester City, 2. mesto), Marcus Rashford (Manchester United, 3.) ter njegova moštvena soigralca pri Liverpoolu, Virgil Van Dijk (4.) in Sadio Mane (5.).



Izbor najboljšega novinarji pripravljajo od leta 1948.