  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Mourinho brez dlake na jeziku o sojenju v Atlanti: Ne vidim poražencev

Jose Mourinho o kraji sredi belega dne. VAR bi moral prinašati pravičnost, ne kaosa. Vse sporne odločitve so šle v korist Argentine in na škodo Egipta.
Jose Mourinho je bil brez dlake na jeziku. FOTO: Rodrigo Antunes /Reuters
Galerija
Jose Mourinho je bil brez dlake na jeziku. FOTO: Rodrigo Antunes /Reuters
Š. R.
8. 7. 2026 | 14:53
2:31
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Trener Real Madrida Jose Mourinho je ostro kritiziral sodnike (glavni je bil François Letexier) po zmagi Argentine s 3:2 proti Egiptu v osmini finala svetovnega prvenstva v nogometu. Kot poroča The Indian Express, ki se sklicuje na Seth Official na platformi X, je portugalski trener dejal, da so ključne odločitve sodnikov pustile veliko prostora za dvome in da je posredovanje VAR le še poglobilo občutek krivice.

image_alt
Nekdanji sodnik: VAR je bil nedosleden, Egipčani pa prikrajšani

image_alt
Argentina slavi odrešenika Messija, Egipčani prepričani, da so bili ogoljufani

»Egipt ima vse razloge, da je ponosen nase. Enakovredno se je postavil po robu eni največjih nogometnih 'nacij' na svetu in jo prisilili v trpljenje vsako minuto. Ko danes pogledam Egipt, ne vidim poražencev. Vidim bojevnike. In včasih tudi bojevniki izgubijo, ker se 'zlobneži' odločijo, da se mora zgodba končati drugače.«

image_alt
Lionel Messi razkril, zakaj so ga po tekmi oblile solze

»To je bil pravi rop sredi belega dne. Sramota je, v kaj se je spremenil nogomet. Kako lahko pustiš, da se napad odvije, dopustiš zadetek in se nato vrneš nazaj ter ga razveljaviš? Če je prekršek, zapiskaj takoj. Ne čakaj, da se akcija izteče. VAR bi moral prinašati pravičnost, ne kaosa. Zdelo se je, da je bila vsaka pomembna odločitev v korist Argentine. Tekma si je zaslužila veliko več,« je po pisanju omenjenega portala dejal Mourinho.

image_alt
Argentinci z Messijem na čelu znova »vstali od mrtvih«, v četrtfinalu s Švico

Fabio Capello ni bil navdušen nad uporabo VAR. FOTO: Reuters
Fabio Capello ni bil navdušen nad uporabo VAR. FOTO: Reuters
Še ena trenerska legenda Fabio Capello pa je po pisanju omenjenega vira videl »nedoslednost« ter poudaril, da bi morali, če en primer dobi dolgotrajen pregled z VAR, tudi drugi ključni dogodki dobiti enako pozornost. Zanj je bil razveljavljeni zadetek Egipta videti »popolnoma legitimen«, medtem ko poznejše pritožbe v kazenskem prostoru Argentine očitno niso bile pregledane z enako temeljitostjo. »Argentina je dovolj dobra, da bi lahko Egipt premagala brez spornih odločitev, ki so šle vse le v eno smer, kar omaja zaupanje v odločitve,« je dejal.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
SP 2026

Argentina slavi odrešenika Messija, Egipčani prepričani, da so bili ogoljufani

Tekma osmine finala SP v nogometu med Argentino in Egiptom še vedno odmeva. Na eni strani je slavje aktualnih prvakov, na drugi globoko razočaranje.
8. 7. 2026 | 10:19
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Lionel Messi razkril, zakaj so ga po tekmi oblile solze

Po velikem preobratu Argentine v osmini finala SP nad Egiptom so čustva preplavila tudi nogometno legendo. V četrtfinalu jih čaka Švica.
8. 7. 2026 | 07:07
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP v nogometu

Messi dvignil Argentino iz pepela, nato pa so mu iz oči privrele solze

Soigralci ne skoparijo s pohvalami na račun svojega slovitega rešitelja.
Miha Šimnovec 7. 7. 2026 | 22:54
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP v nogometu

Argentinci z Messijem na čelu znova »vstali od mrtvih«, v četrtfinalu s Švico

Egipčani so bili v osmini finala svetovnega prvenstva proti favoriziranim branilcem lovorike že na pragu senzacije.
Miha Šimnovec 7. 7. 2026 | 20:09
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Plin

Slovenija prihrani 600 milijonov evrov, a vseeno nekaj plača

Arbitražna odločba je na področju urejanja dopustnosti frackinga precedenčna, zagotovo bo odmevala tudi v mednarodnopravni sferi.
Borut Tavčar 8. 7. 2026 | 10:47
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Sojenje

Nad njo se je izživljal devet ur

Poleg nasilništva so staremu znancu očitali še druga dejanja, kazen pa je bila nižja od predlagane.
Moni Černe 8. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Branko Grims

Romana Tomc Grimsu predlaga odstop

Manfred Weber s hvalospevi Janezu Janši in Romani Tomc. Izključitve Branka Grimsa ni želel komentirati.
Peter Žerjavič 7. 7. 2026 | 10:24
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Slovo

Poslovil se je Oton Reya, vinar iz Kozane, ki je poslušal Brda

Umrl je briški vinar, ki je iz družinske kleti, ponce in starega očetovega merlota ustvaril samosvoj, tih in prepoznaven vinski svet.
7. 7. 2026 | 19:36
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ONAPLUS PODKAST

»Saj bo minilo!« Je res tako?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VRHUNSKOST

Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

MIKova karavana otroškega smeha

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kriptosredstva

Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

Agencija za trg vrednostnih papirjev poziva: preverite svojega ponudnika kriptosredstev, in če nima licence, prenesite sredstva.
Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Član uprave Gen-I

Gen-I postaja vodilni regijski upravljavec baterij

Negativne cene elektrike usmerjajo investicije v fleksibilnost sistema in razvoj novih poslovnih modelov.
Nejc Gole 4. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Agenti UI

Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

Agenti umetne inteligence že opravljajo nakupe pri evropskih trgovcih.
Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
Preberite več

Več iz teme

SP 2026SP v nogometuJose MourinhoFabio CapelloArgentinaEgiptVARsojenje

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Hrvaški turizem ob polletju na lanski ravni

Podatkov o turističnem obisku v juniju na Hrvaškem še niso razkrili.
Maja Grgič 8. 7. 2026 | 16:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Nemčija

Po napadu na srednji šoli na Bavarskem vsaj dva ranjena

Osumljeni 16-letnik je že aretiran, huje naj bi bili poškodovani dve dekleti.
8. 7. 2026 | 15:39
Preberite več
Premium
Kultura  |  Razno
Vredno branja

Kulturnikom naročili, naj ne pošiljajo zahtevkov za denar: je to past?

Ministrstvo za kulturo izvajalce pozvalo k neizdajanju zahtevkov za izplačilo sredstev – gre za manever, ki služi razvezu pogodb, opozarja CNVOS.
Pia Prezelj 8. 7. 2026 | 15:25
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Gaza

Poskus obuditve klinično mrtvega mirovnega procesa

S taktično potezo si želi Hamas opozoriti na pozabljeno palestinsko enklavo in pritisniti na Belo hišo.
Boštjan Videmšek 8. 7. 2026 | 14:58
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Varnost v prometu

Prihaja prvi val: na počivališčih bodo voznikom delili vodo

Akcija bo potekala na počivališčih: Ravbarkomanda (obe smeri), Lom (obe smeri), Lopata (obe smeri), Hrušica (smer Ljubljana), Šentilj (smer Ljubljana).
8. 7. 2026 | 14:58
Preberite več
Premium
Kultura  |  Razno
Vredno branja

Kulturnikom naročili, naj ne pošiljajo zahtevkov za denar: je to past?

Ministrstvo za kulturo izvajalce pozvalo k neizdajanju zahtevkov za izplačilo sredstev – gre za manever, ki služi razvezu pogodb, opozarja CNVOS.
Pia Prezelj 8. 7. 2026 | 15:25
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Gaza

Poskus obuditve klinično mrtvega mirovnega procesa

S taktično potezo si želi Hamas opozoriti na pozabljeno palestinsko enklavo in pritisniti na Belo hišo.
Boštjan Videmšek 8. 7. 2026 | 14:58
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Varnost v prometu

Prihaja prvi val: na počivališčih bodo voznikom delili vodo

Akcija bo potekala na počivališčih: Ravbarkomanda (obe smeri), Lom (obe smeri), Lopata (obe smeri), Hrušica (smer Ljubljana), Šentilj (smer Ljubljana).
8. 7. 2026 | 14:58
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Delo 7. 7. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Nova valuta uspešnih podjetij: zdravi in zvesti zaposleni

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Delo 6. 7. 2026 | 12:11
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo