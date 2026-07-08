Mourinho brez dlake na jeziku o sojenju v Atlanti: Ne vidim poražencev

Trener Real Madrida Jose Mourinho je ostro kritiziral sodnike (glavni je bil François Letexier) po zmagi Argentine s 3:2 proti Egiptu v osmini finala svetovnega prvenstva v nogometu. Kot poroča The Indian Express, ki se sklicuje na Seth Official na platformi X, je portugalski trener dejal, da so ključne odločitve sodnikov pustile veliko prostora za dvome in da je posredovanje VAR le še poglobilo občutek krivice.

»Egipt ima vse razloge, da je ponosen nase. Enakovredno se je postavil po robu eni največjih nogometnih 'nacij' na svetu in jo prisilili v trpljenje vsako minuto. Ko danes pogledam Egipt, ne vidim poražencev. Vidim bojevnike. In včasih tudi bojevniki izgubijo, ker se 'zlobneži' odločijo, da se mora zgodba končati drugače.«

»To je bil pravi rop sredi belega dne. Sramota je, v kaj se je spremenil nogomet. Kako lahko pustiš, da se napad odvije, dopustiš zadetek in se nato vrneš nazaj ter ga razveljaviš? Če je prekršek, zapiskaj takoj. Ne čakaj, da se akcija izteče. VAR bi moral prinašati pravičnost, ne kaosa. Zdelo se je, da je bila vsaka pomembna odločitev v korist Argentine. Tekma si je zaslužila veliko več,« je po pisanju omenjenega portala dejal Mourinho.

Fabio Capello ni bil navdušen nad uporabo VAR. FOTO: Reuters

Še ena trenerska legendapa je po pisanju omenjenega vira videl »nedoslednost« ter poudaril, da bi morali, če en primer dobi dolgotrajen pregled z VAR, tudi drugi ključni dogodki dobiti enako pozornost. Zanj je bil razveljavljeni zadetek Egipta videti »popolnoma legitimen«, medtem ko poznejše pritožbe v kazenskem prostoru Argentine očitno niso bile pregledane z enako temeljitostjo. »Argentina je dovolj dobra, da bi lahko Egipt premagala brez spornih odločitev, ki so šle vse le v eno smer, kar omaja zaupanje v odločitve,« je dejal.