Jose Mourinho izgubil živce

Španski napadalec pri Leicestru Ayoze Perez je načel mrežo Newcastla. FOTO: AFP



Ancelotti prvič izgubil

Gabriel Jesus je Evertonu v petih tekmah zabil kar sedem golov. FOTO: Reuters

- Chelseajev Španecje bil prvi strelec v novem letu v najmočnejšem angleškem nogometnem razredu. Ligaški ritem brez daljšega počitka se je nadaljeval s tekmami 21. kola. V njem je Leicester, sicer prvi zasledovalec vodilnega Liverpoola, ki bo jutri gostil moštvo Sheffield United, s prepričljivo zmago v gosteh pri Newcastlu s 3:0 svoj točkovni izkupiček povečal na 45 točk.Prvak iz leta 2016 kljub vsemu za rdečimi zaostaja za debelih deset točk, ima dve tekmi več in je vseeno od naslova krepko oddaljen. Toda pomenljiv podatek je, da je po 21 tekmah osvojil dve točki več kot v šampionski sezoni, tedaj je bil na vrhu skupaj z Arsenalom, ki gosti Manchester United.Prvič, odkar je sedel na Tottenhamov trenerski stolček, je »počil film«. Portugalec se je kar med tekmo, ko je Tottenham izgubljal z 0:1, približal trenerskemu štabu domačega Southamptona in nahrulil enega od trenerjev, ki je delal zapiske. Mourinhove frustracije so bile izzvane, najprej zaradi vodstva gostiteljev, nato zaradi razveljavljenega gola, nato pa še zaradi poškodbe prvega strelca in kapetana Londončanov. Za piko na i popoldneva, ki ga bo Mourinho želel čimprej pozabiti, je prvič izgubil proti Southamptonu.je pred gostovanjem Evertona pri Manchester Cityju poskusil z zvijačo, saj jeoznačil za trenerskega genija. Katalonec ga je pred tem hvalil in predvsem angleškim nogometnim navdušencem v ušesa položil besede, da so lahko srečni, da bo v Angliji spet deloval tako odličen in izkušen trener. Na igrišču je Italijan, ki je prvi tekmi na Evertonovi klopi zmagal, potegnil krajšo. Everton se je močno upiral, izgubil z 1:2, imel je nekaj več sreče z vse bolj motečimi odločitvami VAR, a tudi enega strelca premalo. Četrtič v zgodovini premier legaue se je zgodilo, da sta bila strelca vseh golov Brazilca. Pri Cityju je dva gola zabil, pri gostih pa je bil strelec. Jesus je Evertonu zabil že sedem golov v petih tekmah, največ od vseh napadalcev v ligi.– Manchester City : Everton 2:1 (Jesus 2; Richarlison), Newcastle : Leicester 0:3 (Perez, Maddison, Choudhury), Southampton : Tottenham 1:0 (Ings), Watford : Wolverhampton 2:1 (Deulofeu, Doucoure; Neto), Brighton : Chelsea 1:1 (Jahanbakhsh; Azpilicueta), Burnley : Aston Villa 1:2 (Grealis; Wesley, Wood), Norwich : Crystal Palace 1:1 (Cantwell; Wickham), West Ham : Bournemouth 4:0 (Noble 2, Haller, Anderson), Arsenal : Manchester United večerna tekma, Liverpool – Sheffield United;Liverpool 55, Leicester 45, manchester C. 44, Chelsea 36, Manchester U. 31, Tottenham in Wolverhampton po 30, ...