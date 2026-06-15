Jose Mourinho je presenetil, izbral je svetovnega prvaka in zvestega vojaka

Jose Mourinho je v svojem drugem mandatu pri Realu Madridu, ki se je začel z izvolitvijo novega, starega predsednika Florentina Pereza, zavihal rokave. Oči navijačev so v klub in Portugalca uprte zaradi oblikovanja moštva in svojega strokovnega štaba. Nepredvidljivi Mourinho je znova presenetil. Potem ko je njegov dolgoletni igralski varovanec Pepe zavrnil ponudbo za vlogo pomočnika je svojega najtesnejšega sodelavca našel v Samiju Khediri. Nekdanji nemški reprezentant, po očetu tunizijskega porekla, in eden od Mourinhovih najzvestejših »vojakov« bo prevzel vlogo pomočnika trenerja pri kraljevem klubu. Imel bo zelo široka pooblastila, saj je Mourinho v njem dobil natanko to, kar je iskal – profil sodelavca s poznavanjem klubskega ustroja, ki bi opravljal podobno vlogo, kot jo je v njegovem prvem mandatu na stadionu Santiagu Bernabéu imel Aitor Karanka.

Sami Khedira je po odhodu iz Reala Madrida igral tudi za Juvedntus. FOTO: Massimo Pinca/Reuters

Khedira je v dresu Reala igral med letoma 2010 in 2015. V špansko prestolnico je prispel neposredno po svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, hkrati z Mourinhom, in zaradi svoje taktične discipline ter izjemne fizične pripravljenosti hitro postal ključni mož ekipe pod vodstvom Portugalca in kasneje Carla Ancelottija. V svojem madridskem obdobju je 39-letni Khedira osvojil sedem lovorik.

Kot nepogrešljiv člen nemške reprezentance je leta 2014 v Braziliji osvojil naslov svetovnega prvaka.

Po odhodu iz Madrida je Khedira uspešno nastopal za torinski Juventus, kariero pa je sklenil leta 2021 pri berlinski Herthi. Po igralski upokojitvi se je preizkusil v vlogi televizijskega strokovnega analitika, hkrati pa je dokončal trenersko izobraževanje.

Realovo moštvo je že dopolnila četverica prvih okrepitev: Ibrahim Konaté iz Liverpoola in Bernardo Silva iz Manchester Cityja sta prišla zastonj, Denzel Dumfries je iz Interja prišel za 20 milijonov evrov, Marc Cucurella iz Chelseaja pa za 60 milijonov evrov.