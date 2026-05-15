Jose Mourinho razblinil ugibanja: Z Ralom nisem imel nikakršnih stikov

José Mourinho je na novinarski konferenci govoril o prihodnosti. Trener Benfice je povedal, da so mu klubske možje izstavili ponudbo za podaljšanje sodelovanja, a se bo o tem, ali jo bo tudi sprejel, odločil naslednji teden. Toda ne zaradi morebitne Realove ponudbe, ki je ni bilo.

»Moj zastopnik je v sredo prejel pisno ponudbo Benfice. Odgovoril sem, da trenutno ne želim sprejemati odločitev. Ključen za mojo prihodnost bo naslednji teden,« je pojasnil Mourinho in dodal, da se bosta s klubskim vodstvom po koncu sezone usedla za mizo.

Glede domnevnih stikov s kraljevim klubom, ki ga je vodil med letoma 2010 in 2013, je bil jasen: »Z Realom nisem imel nikakršnih stikov. Niti s predsednikom niti z drugimi visokimi predstavniki kluba,« je bil odločen 63-letni trener, ki je izrazil globoko spoštovanje do predsednika madridskega kluba Florentine Pereza in podprl svojega nekdanjega varovanca Álvara Arbeloo. »Je moj prijatelj, ki je na igrišču zame dal vse. Zaradi njega je moja povezanost z Realom in želja po uspehu Madridčanov še toliko večja,« je sklenil portugalski strokovnjak.