Jose Mourinho: Teorija, da si lahko velik brez zmagovanja, je absurdna

Ni naključij, José Mourinho in Real Madrid sta v obdobju svetovnega prvenstva v nogometu v senci, toda v skrbni in natančno preračunljivi politiki kraljevskega kluba sta Portugalec in največji nogometni klub na svetu našla obvoz do nogometnih in športnih navijačev. Za prvi javni intervju samooklicanega gospoda posebneža po ustoličenju za trenerja je bila nagrajena kultna ameriška revija Vanity Fair, ki bdi nad pop kulturo, modo in drugimi aktualnimi dogodki.

V svojem prvem obsežnem pogovoru po imenovanju za Realovega trenerja se je Portugalec predstavljal v vidno mirnejšem tonu, a z enako nepopustljivo tekmovalno miselnostjo: ključno merilo nogometa zanj še naprej ostaja zmaga.



Mourinho, ki se je leta 2004 svetovni javnosti predstavil kot The Special One (Izbranec) je v zrelejših letih bolj pripravljen na brzdanje lastnega ega, ne da bi ob tem ogrozil svojo avtoriteto.

»Nočem reči, da sem bil jaz 'izbranec'. Bil sem le eden izmed njih,« poudaril v intervjuju, ki je razkril, da je čas očitno ublažil njegove ostre javne nastope, čeprav je jedro njegovega značaja ostalo nespremenjeno. Trener, ki je s psihološkimi igrami na novinarskih konferencah nekoč obvladoval angleški nogomet in izzival takrat premočno Barcelono, bo na prizorišču svojih najbolj dramatičnih trenerskih bitk poskušal še bolj utrditi sloves enega od najuspešnejšiuh trenerjev v zgodovini.

Kylian Mbappé je velik izziv

Njegov pogled na Real Madrid ima pri njegovi vlogi »rešitelja in ustvarjalca« hkrati še vedno izhodišče v Realovem slovesu. »Njegove zgodovine ni mogoče primerjati z nobenim drugim klubom, niso je ustvarjali le največji zvezdniki, temveč je temeljila na veličini kluba, zgrajeni na lovorikah in tradiciji,« je pojasnil svoj pogled na madridskega velikna, ki ga je prvič vodil v letih od 2010 do 2013.

Ni skrivnosti, eden od glavnih Mourinhovih izzivov v novem mandatu bo sodelovanje s francoskim zvezdnikom Kylianom Mbappéjem. Navkljub odličnemu strelskemu izkupičku se je napadalec v preteklosti pogosto znašel sredi medijskih pritiskov. Mouirnho v tem primeru ne izbira konfrontacije, temveč poziva k potrpežljivosti in dialogu. »Zdaj ni čas za govorjenje, temveč za poslušanje. Tukaj sem, da pomagam, ne da kritiziram,« je pojasnil Mourinho in dodal, da želi francoskemu zvezdniku pomagati postati še boljši nogometaš.

Ustvariti napadalca Kylina Mbappeja, ki bo zabijal gole za lovorike, je eden od glasvnih ciljev Joseja Mourinha. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

Ostaja zagovornik pragmatičnega nogometa

V pogovoru se je dotaknil tudi obdobja, ko sta s Pepom Guardiolo in večnimi derbiji med Realom in Barcelono krojila vrh svetovnega nogometa. To rivalstvo je primerjal z zgodovinskimi teniškimi dvoboji med Rafaelom Nadalom, Rogerjem Federerjem in Novakom Đokovićem. »Do katalonskega kluba ne gojim zamer,« še ni podžgal Kataloncev, pri katerih je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja začel svojo trenersko pot kot eden od pomočnikov legendarnega Angleža Bobbyja Robsona.

Pa vendar se ga katalonski slog igre ni oprijel niti za ped in je kritike, da zagovarja preveč obrambni in pragmatični nogomet, odločno zavrnil.

»Obstaja absurdna teorija, da si lahko velik brez zmagovanja. V športu je cilj izključno zmaga,« je jasen Portugalec in je na očitke o neatraktivnosti navedel Realovo šampionsko sezono 2011/12, v kateri je njegova ekipa osvojila 100 prvenstvenih točk in dosegla rekordnih 121 golov.

Mourinho je ob koncu dodal, da nikoli ni želel biti pomembnejši od svojih igralcev. »Avtoritete se se ne kupi, temveč si jo je treba prislužiti z delom, vodenjem in prepričljivostjo v slačilnici,« je prepričan dvakratni evropski klubski prvak.