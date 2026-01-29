Gospod posebnež, Jose Mourinho, jo je zakuhal Realu in se veselil kot otrok

Dobrodošel nazaj, gospod posebnež (Special one) Jose Mourinho! Slavni Portugalec na trenerskem stolčku največjega portugalskega kluba Benfice je na domačih tleh dosegel eno od svojih največjih zmag. Na štadionu luči v Lizboni se je veselil kot otrok, dvakratni evropski prvak je premagal Real Madrid in se kot zadnji (24.) iz ligaškega dela lige prvakov uvrstil v dodatne kvalifikacije za osmino finala. Real je s tretjega mesta pred zadnjim kolom zdrsnil na deveto in bo preboj med 16 najboljših – kakor tudi branilec lovorike Paris St-Germain – lovil v dodatnih kvalifikacijah. Žreb parov bo jutri in lahko se zgodi, da se bosta Real in Benfica pomerila še enkrat.

Zgodovina lige prvakov je prinesla že mnogo dramatičnih in spektakularnih tekem in razpletov, toda sredini zadnji dvoboji ligaškega dela tekmovanja so zavzeli posebno mesto. Lizbonski je bil vrhunec. Ko je ukrajinski velikan v domačih vratih Anatolij Trubin v 98. minuti z glavo matiral Thibauta Courtoisa, se je na štadionu luči začel »karneval«. Mourinho se je kot najstnik izstrelil s klopi in začel svoj značilni šampionski šprint pred tribuno, pri čemer je objemal vse po vrsti. Bil je v pravi ekstazi. Že dolgo ni občutil in doživel takšnega veselja. Uspel mu je čudež, Benfica je izgubila uvodne štiri tekme v LP, na zadnji pa slavila veličastno zmago. Ni bila navadna, kajti za napredovanje ni zadostoval le uspeh. Portugalci so namreč potrebovali zmago z dvema goloma prednosti.