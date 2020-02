Josip Iličić in Cristiano Ronaldo ne popuščata (VIDEO)

Spopad najboljših obramb odločil boljši napad

Jan Oblak je med derbijem z Realom zaman spodbujal soigralce v ekipi Atletica. FOTO: AFP

Josip Iličić kotira vse višje

Cirom Immobilejem (Lazio, 25+6), Cristianom Ronaldom (Juventus, 19+2) in Romelujem Lukakujem (Inter, 16+2). Atalanta je doma resda le remizirala z Genoo (2:2) in v boju za ligo prvakov ni unovčila poraza Rome s Sassuolom (2:4). Vodilni kvartet strelcev konec tedna resda ni popuščal. Če je Iličić zabil en gol, so Ronaldo, Immobile in Lukaku vsak po dva. Juve je premagal Fiorentino (3:0), Lazio Spal (5:1), Inter pa je zmagal v Vidmu (0:2). Josip Iličić se je vpisal med strelce tudi v 22. kolu italijanskega prvenstva. Po novem je tretji na lestvici strelcev (14+3) in zaostaja le za napadalci vodilnih klubov(Lazio, 25+6)(Juventus, 19+2) in(Inter, 16+2). Atalanta je doma resda le remizirala z Genoo (2:2) in v boju za ligo prvakov ni unovčila poraza Rome s Sassuolom (2:4). Vodilni kvartet strelcev konec tedna resda ni popuščal. Če jezabil en gol, soinvsak po dva. Juve je premagal Fiorentino (3:0), Lazio Spal (5:1),pa je zmagal v Vidmu (0:2).



Elsner zavrnil odstop

Luka Elsner verjame, da je možno krivuljo Amiensovih rezultatov zasukati navzgor. FOTO: AFP

Rožman: Popoln »blackout«

Denis Popović se je vrnil v Rusijo

Občasni slovenski reprezentant Denis Popović je iz Züricha prestopil v vrste Krilje Sovjetov iz Samare. Klub, ki premore enega najlepših štadionov v Evropi – gostil je tudi šest tekem SP 2018 –, se krčevito bori za obstanek v ruski 1. ligi. »Vesel sem, da se je Denis odločil za nas kljub drugim ponudbam. Govori rusko, odlično pozna naše DP iz časa, ko je igral v Orenburgu, zato bo prava okrepitev,« je zatrdil športni direktor kluba Vitalij Šaškov, ki je dal Celjanu pogodbo do junija 2022.

inše naprej ostajajo najmanj zaželeni tekmeci Jana Oblaka . Najboljši slovenski vratar v madridskem nogometnem derbiju 22. kola španske lige ni razočaral, todaje bil enostavno premalo učinkovit, da bi lahko ogrozil zmago favoriziranega Reala.Potem ko je mestni derbi odločils čudovitim golom v drugem polčasu, bilanca Jana Oblaka proti najboljšim na Iberskem polotoku ni obetavna. Največ tekem je odigral prav proti Realu (19) in pri tem ustvaril bilanco zmag, remijev in porazov 4-8-7 ter prejel 20 golov. To pomeni 21 odstotkov zmag Atletica. Še slabše mu kaže proti(10 tekem, 20 % zmag), najslabše proti Barceloni (15 tekem, 13 % zmag), čeravno so jo rdeče-beli premagali prav januarja v polfinalu španskega superpokala v Savdski Arabiji.Treba je poudariti, da Atletico še zdaleč ni igral tako slabo, kot se zdi ob pogledu na njegov klavrn rezultatski niz, zaradi katerega kotira zunaj prvih štirih mest in resno ogroža nastop v ligi prvakov 2020/21; pred njim soin. Kapetan Jan Oblak je v dnevniku As denimo prejel dve zvezdici,incelo tri, pri Realu pa so prejeli tako visoko oceno podajalec za gol, vezistin rezervistinso dobili dvojke. Bolj se zdi, da je spopad najboljših obramb v Španiji (Real je prejel 13 golov, Atletico 15) odločil boljši napad Reala (50 proti 22).Trenerše kako pogreša klinično učinkovitost, ki bi mu prišla prav tudi v naslednjih tednih, ko bo imel Jan Oblak najzahtevnejše izzive: Granadi sledi gostovanje v Valencii, kjer bo poraz v boju za LP prepovedan, nato dvoboj z Liverpoolom in vmes spopad z Villarrealom, ko bo veljalo enako …Konec tedna sta opozorila nase tudi slovenska nogometna trenerja na tujem, toda na njuno žalost – negativno.je v prvi francoski ligi prekinil črni niz, todaje na svojem štadionu vendarle le remiziral z zadnjeuvrščenim Toulousom (0:0). Mediji namigujejo na odstop slovenskega trenerja, izpostavljajo 47 prejetih golov, ki pa mu Amiens ni mogel zabiti niti enega. Tudi navijači na štadionu so razobesili zgovoren transparent: »Kar je preveč, je preveč. Elsner, odstopi.« Po 22. kolih francoske ligue 1 kotira Amiens na 18. mestu 20-članske lige, torej na položaju, na katerem bi na koncu igral dodatne kvalifikacije za obstanek v 1. ligi.»Razumem navijače, imajo pravico do izražanja nezadovoljstva, transparent razkriva strah pred neuspehom. Malo nam je zmanjkalo pred blokom, ki so ga v obrambi postavili gostje,« je ocenil Luka Elsner in dodal: »Ne bežim od svoje odgovornosti za nastali položaj, toda ne sodim med tiste, ki bi se v takšnih okoliščinah ustrašili izziva.« Amiens je nazadnje zmagal 2. novembra, pred njim pa so trije strahovito veliki februarski izzivi –Tudije neuspešno zastopal barve mladega vala slovenskih trenerjev. Nadaljevanje sezone so odprli na Hrvaškem, Rijeka pa je v Zagrebu izgubila z Lokomotivo. Za Dinamom, ki je zmagal v Koprivnici tudi brez– Leipzig je zanj odštel 25 milijonov evrov – zdaj zaostaja 16 točk. »V naši igri je bilo preveč napak, da bi se lahko veselili vsaj točke. Pri njihovih nasprotnih napadih nismo storili niti enega prekrška! Opravili bomo temeljito analizo in ugotovili, zakaj smo v Zagrebu doživeli popoln 'blackout'. Če nisi agresiven, ne moreš igrati nogometa,« je ocenil Rožman.