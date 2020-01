FOTO:Josip Iličić in soigralci izzivajo Barcelono in Manchester City

Handanović za naslov prvaka, Iličić v boj za ligo prvakov

Josip Iličić ta čas sodi med najbolj razigrane nogometaše v serie A. FOTO: Reuters

Cristiano Ronaldo bo v nedeljo zvečer del derbija italijanskega prvenstva v Rimu. FOTO: Reuters



Boljša le Fiorentina v davni sezoni 1958/59

Atalanta je v prvih 18 kolih serie A zbrala 48 golov. FOTO: Delo

Druga sobota v tem desetletju bo dvignila na noge privržence italijanskega prvenstva. Serie A konec tedna ponuja tri derbije vodilnih, nasproti si bosta stala tudi slovenska legionarjain. Na San Siru bodo spremljali merjenje moči med najboljšim napadom in najboljšo obrambo na Apeninih.Težko si je predstavljati, da v množici klubov v lombardijski metropoli in okrog nje igra najučinkovitejši nogomet pravzačasno izgublja nekdanji lesk,tako ali tako nikdar ni močno sijala,je osredotočen na – obrambo. Drevi se bosta spopadla prav Inter in Atalanta, torej vodilno moštvo serie A in klub, ki v zadnjih tednih najmočneje opozarja nase. Še več, neposredno se bosta merila domači vratar Samir Handanović in gostujoča »desetka« Josip Iličić, torej eden nosilcev slovenske slačilnice na mundialu vin adut, ki pozneje ni užival velike podpore Handanovića in drugih starejših igralcev v moštvu selektorjaOdtlej je vendarle minilo slabih deset let, tudi Handanović in Iličić ta čas gojita različne cilje. Inter (45 točk) se bori z(45) za naslov prvaka, Atalanta (34) za ligo prvakov z rimskima kluboma(39) in(35). Toda kljub zvenečim imenom veliko slavnejših klubov letos igra najlepše prav – Atalanta.ni le priljubljena izhodna točka za polete slovenskih turistov, pač pa tudi kraj, v katerem blesti prav slovenski nogometaš. Josip Iličić je v zadnjih tekmah Atalante zabil dva gola tako Parmi kot Milanu, na skupni lestvici strelcev in podajalcev kotirajo pred Kranjčanom (9+3) le(19+5),(14+1),(13+2), soigralec(6+7) in(3+11).»Bolj kot moji goli štejejo naše zmage. Gole bom(o) sešteval(i) po koncu sezone. Pred nami so štirje zahtevni meseci, v katerih želimo opraviti čim več v ligi prvakov, v kateri nas februarja čaka dvoboj z, in italijanski ligi, v kateri si želimo vnovič zagotoviti ligo prvakov. Želim igrati na vsaki tekmi, saj ta čas neizmerno uživam na igrišču kljub določenim težavam, ki se mi vlečejo že nekaj časa,« je ocenilin napovedal pogumno igro Atalante tudi med drevišnjim (20.45) obiskom bližnjega. Že prej (18) se bosta spopadla Lazio in Napoli, v nedeljo (20.45) še Roma in Juventus.Atalanta ima v današnjem srečanju domačih in gostujočih »črno-modrih« gotovo kaj za pokazati. V prvih 18 kolih serie A je 12 njenih nogometašev zabilo 48 golov (48:25), pri čemer ostaja gonilna sila njene igre par Iličić-Gomez, ki je ena najbolj ustvarjalnih navez v Evropi, ob njiju pa Hrvat, ki »skrbi« za moč in energijo v ekipi. V tej sezoni se nihče na »škornju« ni približal dosežku Atalante; zadnji klub, ki je v prvih 18 tekmah zabil več golov od zasedbe trenerja, je bila Fiorentina v davni sezoni 1958/59, ko je nanizala 56 golov! Iličić in soigralci kotirajo tudi tik pod evropskim vrhom (glej tabelo): leinsta bila v primerljivem obdobju učinkovitejša,(prav tako 48 golov) pa ima tekmo manj.