FOTO:Josip Iličić in soigralci računajo v Valencii na prazne tribune in poln plen

Josip Iličić (levo) in trener Gianpiero Gasperini (desno) bosta tudi drevi pod hudim pritiskom, saj je priložnost Atalante za preboj v četrtfinale zares velika. FOTO: Reuters



Prazen objekt s 55.000 sedeži

Drevi bosta tekmi v Španiji in Nemčiji. FOTO: Delo

Takole sta skupaj s soigralci prispela v hotel Westin v Valencii prva Atalantina aduta Papu Gomez (v sredini) in Josip Iličić (desno). FOTO: AFP



Napad Gomez-Iličić-Zapata

Jose Mourinho je bil na zadnjem druženju z novinarji odlično razpoložen. FOTO: AFP

Kaj sploh še ostane najboljšim nogometašem v Evropi, ki bodo drevi (21) odprli drugi del osmine finala lige prvakov? To se sprašujejo akterji v najmočnejšem nogometnem tekmovanju na svetu, potem ko je tudi najbolj sijoče zvezde med njimi zasenčil fenomen trdovratnega koronavirusa. Najmanj trije Slovenci –slednji je resda poškodovan, inbodo poskušali odgnati črne misli in narediti vse za uvrstitev Atalante, Leipziga in Atletica v četrtfinale.Poslovni partnerji v široki nogometni družini – nogometaši, funkcionarji, vlagatelji, navijači in mediji – so si enotni: zašli smo v položaj, v katerem je zdravju vseh deležnikov enostavno treba dati prednost pred užitki in spektakli, ki jih prinaša vrhunski nogomet. Panični odzivi na vsakodnevno bruhanje črnih novic z vseh koncev resda ne bi koristili nikomur. Uefa, druge krovne organizacije in pristojne inštitucije bodo poskušale narediti vse za varno nadaljevanje lige prvakov, četudi bi za to (začasno) spraznili nogometne objekte.V tem kontekstu pričakujejo povratno tekmo 1/8 finala v Valencii tudi nogometaši Atalante, ki so v prvem dejanju dvoboja v Bergamu povsem razbili Špance in jim nasuli kar štiri gole (4:1).Nesrečno mesto, ki premore tudi Slovencem ljubo letališče, kljub vsemu živi za zgodovinski podvig črno-modrih na Uefinem gala plesu, kar bi bil že preboj Atalante v četrtfinale. Da gre za palčka in ne staroselca, je nedavno opomnil javnost tudi Juventusov patron Andrea Agnelli: »Treba je najti način, kako zaščititi vlagatelje v nogomet. Roma je v zadnjih letih naredila ogromno za italijanski količnik v Evropi, toda le zaradi ene slabe sezone je ostala brez lige prvakov, v kateri se je pojavila Atalanta ...« Kakorkoli:in drugi zvezdniki zasedbe trenerjase ne zmenijo za tovrstne zamisli in »predloge«. Prenočili so ob španski obali Sredozemlja, drevi bodo upravičeno optimistično krenili po napredovanje na praznem betonskem mastodontu s 55.000 sedeži.»Težko razmišljamo o nogometu, toda priložnost za podvig je zgodovinska,« je zapisal njihove misli eden od lokalnih novinarjev, ki spremlja jato Atalante, četudi je odšel v Španijo zaman. Gre za vladavino izrednih razmer, saj so odpovedali večino medijskih aktivnosti okrog dvoboja, ne bo novinarskih konferenc pred tekmo in po njej, ne bo možno priti do nogometašev – izjema bodo uradne izjave za lastnike TV pravic –, onemogočen bo tudi kakršenkoli stik igralcev s tretjimi osebami. Še več, Uefa je začasno prepovedala tudi medsebojno rokovanje nogometašev in drugo kakršnokoli pozdravljanje z dotiki.V takšnem ozračju je gotovo težko polemizirati, kateri sistem igre je boljši, 4-4-2 ali 3-4-3, kako naj se Atalanta loti Valencie in, ne nazadnje, kakšne »kopačke« naj si obujejo igralci – s kovinsko ali plastično podlago … Atalanta je v zadnjih sedmih tekmah zabila 30 golov, nazadnje sedem Lecceju v serie A.V taboru Atalante seveda vedo, kako veliko priložnost držijo v nogah po zmagi s 4:1 v Bergamu. Gasperini naj bi ohranil preverjen sistem igre 3-4-1-2, torej z Iličićem in Zapato v konici napada ter Gomezom za njima. Slednji je včeraj posredno potrdil, kako osredotočeni so Italijani pred revanšo z Valencio. Ob prihodu na letališče v Valenci je na pozive novinarjev za intervju odvrnil, da »zdaj to pač ne more«, na njihovo vztrajanje pa jim je odvrnil s »pajaci«. Nekaj gotovo drži: najpozneje ob 23.45 bosta znana prva četrtfinalista lige prvakov od osmih (glej tabelo), ki bodo 20. maja navzoči na žrebanju parov v Nyonu.Tudi v Leipzigu bo gotovo zanimivo, igralci športnih stav so prepričani v tip »oba dosežeta gol«, bomo videli, ali bodo Nemci unovčili zmago iz Londona (0:1) in kako jim bo šel na roko gostujoči trener...inbodo Portugalčevi aduti za morebvitno presenečenje.