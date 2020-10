Josip Iličić na seznamu za ligo prvakov

Bergamo - Slovenski nogometni reprezentant Josip Iličić in član italijanskega prvoligaša Atalante je v ekipi trenerja Jana Piera Gasperinija za tekme lige prvakov. Iličić je zaradi osebnih razlogov manjkal na vseh tekmah ekipe iz Bergama po koronavirusnem premoru, vendar se je pred kratkim vrnil k treningom, poroča Football Italia.



Atalanta se bo na tekmah lige prvakov v skupini merila z angleškim prvakom Liverpoolom, Ajaxom in Midtjyllandom.



Iličić bo sicer izpustil reprezentančne akcije Slovenije; današnjo prijateljsko tekmo s San Marinom ter tekmi lige narodov na Kosovu 11. oktobra in tri dni pozneje v Moldaviji.