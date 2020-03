FOTO:Josip Iličić na spektakularen način ujel tudi Cristiana Ronalda

Duvan Zapata (desno) se lahko za dva dosežena gola (od svojih treh) zahvali odličnemu Josipu Iličiću. FOTO: AFP



Prvi gol Mihe Zajca v tej turški sezoni

Miha Zajc je priigral točko Fenerbahčeju v 95. minuti tekme v Antalyji. FOTO: Facebook

Haris Vučkić je zabil le gol manj (11) kot njegov reprezentančni kolega Tim Matavž. FOTO: Facebook

Tim Matavž je v tej sezoni nizozemskega prvenstva zabil že 12 golov. FOTO: Facebook



Luka Elsner se bo reševal v Marseillu

Luka Elsner niza remije in poraze v francoskem prvenstvu. FOTO: AFP



Rožmanovi nemočni v Zagrebu

Simon Rožman je neuspešno lovil zmago v Zagrebu. FOTO: Jure Eržen

Atalanta ne popušča, prav tako nadaljuje strelski pohod po serie A 32-letniKonec tedna je »pokasiral« sedem golov še Lecce, pri čemer je bil prav slovenski reprezentant nemara najboljši na igrišču. Prispeval je dve podaji, mojstrski gol zabil tudi sam, nato je pri izidu 2:5 trenerpotegnil iz igre svoja prva adutain Iličića. Ritem naslednjih tekem bo namreč zelo hud. Atalanta je ob prelomu leta podarila po pet golov Milanu (5:0) in Parmi (5:0), v zadnjem januarskem kolu sedem golov Torinu (0:7), odtlej pa nanizala pet zmag in nazadnje spet zabila sedem golov v Lecceju (2:7).Toda šele zdaj prihaja vrhunec Atalantine sezone. V soboto jo bo obiskal vodilni Lazio, v torek bodo črno-modri že igrali v Valencii, kjer bodo branili prednost s prve tekme 1/8 finala lige prvakov v Bergamu (4:1). »Jojo« bo nato gostoval v Vidmu, kar bo lepa priložnost za vse, ki bi ga želeli videti (naj)bližje Sloveniji. Ne pozabimo: konec tedna je s 15. golom in z 8. podajo za gol ujel slovitegana posebni lestvici strelcev in podajalcev. Na vrhu kotira(27+7), za njim sta Rinaldo (21+2) in Iličić (15+8).Italijani so resda načrtovali več tekem na praznih štadionih zavoljo koronavirusa – tudi derbi med Juventusom in Interjem, na katerem bi se vrnil med vratnici–, nato so tekme preložili na 13. maj.Se vrača med žive tudido selitve v Carigrad eden največjih adutov slovenske nogometne reprezentance? To je glavno vprašanje konca tedna, potem ko je 25-letni Šempetrčan zabil prvi gol v tej turški sezoni in se mu morda obeta večja minutaža v majici slovitega Fenerbahčeja.»Najprej želim povedati, da mi je zelo žal za smrt turških vojakov v Siriji in želim izraziti sožalje njihovim svojcem. Tekma? Dolgo sem se boril le na treningih, tokrat sem dobil priložnost tudi na tekmi in dobro sem jo unovčil,« je zatrdil Zajc, potem ko je v znanem letovišču Antalyja prinesel točko Fenerbahčeju z golom v 95. minuti tekme (z glavo po predložku z leve strani). V igro je vstopil kot rezervist v 66. minuti. »Vsem sem želel dokazati, da si zaslužim igro, zelo sem bil motiviran. Drži, nismo zmagali, toda točka je boljša kot poraz,« je dodal nekdanji zvezdnik Olimpije in Empolija.Pozimi je bil blizu odhoda drugam, zanj so se ogreli tudi Rusi, toda zdaj se bo dokazoval trenerju Yanalu in drugim najmanj do konca maja, na voljo ima še 12 kol.leži na zanj skromnem 7. mestu – na vrhu sta manj znana Trabzonspor in Sivasspor –, v naslednji sezoni najbrž ne bo videl Evrope. Konec tedna sta opozorila nase – poleg Zajca in Liverpoola, ki je izgubil prvič v tej sezoni premier league – strelca še dveh golov.odslej kotira pri številki 12,pa jih je zbral 11; kljub temu sta izgubila tako Vitesse kot Twente …Francija? »To je nočna mora, četudi realnost. Nič si nismo ustvarili, povsod smo imeli luknje. Ta poraz je zelo boleč. Kako lahko upaš na kaj več ob takšnih tekmah?« je komentiral novo ničlo Amiensa v francoskem prvenstvu eden od nosilcev igreNorveški Maročan je znanec slovenske reprezentance, v zadnjem obdobju je spoznal tudi trenerjaSlednji je zašel v težave na klopi kluba, ki mu kaže slabo v boju za obstanek. Niza poraze in remije, zmag, ki edine prinašajo tri točke, ni na obzorju. Tudi zadnji domači poraz z neposrednim tekmecem Metzom zanj ni bil »dobrodošel«.»Fantje so potrti, zamudili smo eno najlepših priložnosti za zmago,« je ocenil Elsner in dodal: »Pet točk za dodatnimi kvalifikacijami ni gora, ki je ne bi bilo možno preplezati, toda naslednja napaka bi bila usodna.« Navijači zahtevajo Elsnerjev odstop, slovenski trener se bo očitno reševal na petkovem gostovanju v Marseillu, kjer bo poraz s favoritom – prepovedan.Tudije doživel najvišji poraz na gostovanju, odkar se je konec septembra usedel na klop Rečanov. Rijeka je izgubila v Maksimiru z 0:4 – domači bočni branilecje sedel na klopi – in zaostaja štiri točke za drugim mestom, ki prinaša nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov.»Vse bi moralo biti optimalno, če bi želeli streti Dinamo. Visoko smo izgubili, toda pred nami je ključna tekma v boju za Evropo,« je ocenil Rožman, potem ko je njegova ekipa prejela gol v prvi minuti tekme, nato pa tri v obdobju med 81. in 93. minuto. Beli zaostajajo 18 točk za Dinamom. V naslednjem kolu bodo gostili Zaprešić, Hajduk pa Zagrebčane, morda bi lahko Rožmanovi znižali zaostanek za Splitčani …