Josip Iličić nad Rimljane, Real Madrid nad Katalonce

Ljubljana



Manchester United in Wolverhampton v lov za Chelseajem

Paul Pogba si še ni povsem povrnil zaupanja navijačev Manchester Uniteda, ki pa jih je že navdušil Portugalec Bruno Fernandes. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Ivan Rakitić se je razveselil prvega gola po skoraj šestnajst mesecih, a je bil vreden tri točke. FOTO: Cristina Quicler/AFP



Večerni ples v Madridu

- Atalanta je vstopila v pokoronski ligaški ples v italijanskem prvenstvu v slogu izpred prekinitve, učinkovito in zmagovito, njen najdragocenejši adutpa je zaradi varnostnih razlogov izpustil uvodno tekmo proti Sassuolu (4:1). Trenerzaradi Iličićeve lažje poškodbe gležnja ni želel tvegati, saj je za nocojšnji derbi 27. kola, eden od ključnih v boju za prvaka in za ligo prvakov, potrebuje razigranega Kranjčana, sicer v tej sezoni najboljšega strelca moštva s 15 goli in podajalca (8).Lazio je edini Juventusov resni tekmec za scudetto in zaostaja za štiri točke (62:66). Atalanta na 4. mestu, ki še vodi v ligo prvakov, šest točk zaostaja za tretjim Interjem, prav tolikšno prednost pa ima pred Romo na 5. mestu. Lazio in Atalanta sta se v prvi prvenstveni tekmi, 19. oktobra, v Rimu razšla brez zmagovalca s 3:3.Rdečim vragom z Old Trafforda zmanjkuje tekem, liga prvakov je še drugo leto zapored vse bolj oddaljena. Osem kol pred koncem angleškega prvenstva Unitedov trenerbije bitko tudi za svoj obstoj, ki je vprašljiv, če se bo trikratnemu evropskemu prvaku znova izmuznila »champions league«. Od uvrstitve v LP je tudi odvisen prestopni rok: če se bo uvrstil med evropsko elito, bo zapravljal (), če se ne bo, bo potegnil nakupovalno zavoro. Naloga je težka, domala neuresničljiva, četrti Chelsea ima pet točk prednosti in zagon, ki ga je z napovedanimi igralskimi okrepitvami (Nemcaje tako rekoč že ujel) sprožil prvi mož kluba. Ruski tajkun je odprl mošnjiček.Toda za LP se poteguje tudi, ki se po portugalskih taktih bliža najboljšim. Z rdečim Manchestrom – svetlo modri City je brezskrben, ker prvi ne more biti, tretji pa še manj – imata enako število točk (46), tik za petami jima grozi Tottenham, ki je v mestnem derbiju z zmago z 2:0 v območje izpada poslal West Ham. Liverpool drevi še ne more potrditi naslova, lahko pa ga približa le še na tekmo.je že včeraj opravila svojo nalogo, sicer je z veliko muke z golom Hrvata, njegovega prvega po skoraj 16 mesecih, strla uporni Athletic iz Bilbaa,mora šele preskočiti svojo oviro. Pozno zvečer bo posredno krenil »nad« Katalonce, gostil bo namreč Mallorco, z zmago pa bi prehitel Barcelono zaradi boljšega izida v medsebojnih tekmah.