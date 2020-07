FOTO:Josip Iličić nared za napad na Napoli, ta pa si ogleduje prav Iličića

Na trnih tudi selektor Matjaž Kek

Josip Iličić je pripravljen za prvo pravo tekmo po koncu pandemije. V dosedanjem delu sezone serie A je zbral 15 golov in 8 podaj. FOTO: AFP



Iličić vnovičen kandidat za selitev v Neapelj

Boljši od Atalante le Bayern

Atalanta v tej sezoni ruši klubske rekorde. V serie A je dosegla že 80 golov, kar je tri več od prejšnjega rekorda 77 golov iz sezone 2017/18. Letos je v petih največjih evropskih ligah več golov na tekmo od Atalante zadel le Bayern München, s povprečjem 2,94 gola na tekmo v primerjavi z 2,86 golov na tekmo Atalante. Z zmago nad Udinesejem je črno-modrim uspelo izenačiti tudi rekord šestih zaporednih ligaških zmag iz sezon 2013/14 in 2016/17. K uspešni sezoni je veliko prispeval slovenski reprezentant Josip Iličić, ki si s 15 goli mesto najboljšega klubskega strelca v ligi deli z Luisom Murielom. U. G.

Italijansko prvenstvo sodi med najbolj zanimiva nogometna tekmovanja, serie A je med vsemi ligami te sezone najbolj napeta. Vodilnainbosta »poračunala« najpozneje 20. julija v Torinu, privlačnih tekem ne bo manjkalo že prej. Takšna bo tudi drevišnja (19.30) medinPrav(4. mesto; 57 točk) in(6., 45, vmes leži Roma z 48 točkami) nemara med vsemi na »škornju« gojita najlepši nogomet – karkoli že to pomeni, bi pripomnili zagovorniki nabiranja točk. Toda kluba iz Bergama in Neaplja sta v zadnjih tednih združila lepoto in učinkovitost: sodita na vrh najboljših, z njunim nabiranjem točk se lahko meri le vodilni Juventus. Ni čudno, da Italijani pričakujejo veliko od nocojšnjega spektakla v Lombardiji.Derbi bo zanimiv tudi za Slovence in selektorja A reprezentance. Potem ko jeprebolel težave z gležnjem, je nared za prvi postkoronski nastop v udarni enajsterici Atalante. Zmago s Sassuolom (4:1) je spremljal s tribune, podvig nad Laziem (3:2 po zaostanku z 0:2) je začutil v zadnjih 13 minutah igre, trenermu je odmeril podobno minutažo tudi ob zadnjem trojčku točk v Vidmu (10 minut).Danes naj bi se »Jojo« vrnil na svoj standardni položaj – kot desna »špica« s prostimi rokami v sistemu igre 3-4-1-2. Ob njem bo igral kolumbijski hrust, za njima argentinski plejmejkerTrenutek za vrnitev Josipa Iličića je posebej specifičen in zanimiv: prav Napoli je bil v zadnjih prestopnih rokih med najbolj glasnimi snubci 32-letnega Kranjčana, rojenega v Prijedoru. Iličić je v preteklosti večkrat zavrnil selitev v drugo prvenstvo in državo, čeprav je imel na mizi izjemno mikavno ponudbo denimo z Otoka, tudi v serie A so pogosto omenjali njegove naslednje destinacije – krožila so imena Roma, Inter in Napoli.Slednji je aktualen tudi pred drevišnjim gostovanjem v Bergamu. Na izhodnih vratih je namreč neapeljski španski krilni as Jose Callejon – drevi naj bi igrali v trizobem napadu (4-3-3)in. Vodstvo kluba seveda išče ustrezno zamenjavo za strelca, ki je od leta 2013 – po prihodu iz madridskega Reala – zabil 81 golov na 339 tekmah v majici Napolija, zeleno luč za odhod 33-letnika je prižgal tudi trenerNapoli po namigih rimskega dnevnika Corriere dello Sport izbira med znanimi imeni: to so Romin turški napadalec, Juventusov reprezentantin – Josip Iličić.