Josip Iličić po velemojstrovini: Želim preseči sto golov v serie A (VIDEO)

Žogo vzel domov za hčerki Victorio in Sofio

Po dolgotrajni poškodbi se je vrnil v jato kolumbijski napadalec Duvan Zapata (desno), zato trener Gianpiero Gasperini spet stavi na znameniti trojček Gomez-Iličić-Zapata, s katerim je šokiral Italijane v prejšnji sezoni. FOTO: AFP



Iličić zrežira gol Atalante na vsakih 65 minut

Josip Iličić po novem ”hattricku” ohranja trezne misli in v ospredje postavlja skupni cilj ekipe, to je liga prvakov. FOTO: Reuters

Zvezdata čas žari najmočneje med vsemi slovenskimi nogometaši. Konec tedna je tako močno opozoril nase italijanske medije in privržence nogometa, da je zasenčil tudi nekatere najslovitejše akterje tega športa na »škornju«. Kranjčanov gol s polovice igrišča je bil le ena od treh mojstrovin odličnega zvezdnika Atalante.Nogometni virtuoz, ki bo v sredo dopolnil 32 let, je bil po visoki zmagi Atalante v Torinu (0:7) dobro razpoložen, gol s polovice igrišča le razkriva njegovo odlično formo.namestnik v argentinski reprezentancimu po tej mojstrovini ni kar tako očistil nogometnih čevljev …»To le razkriva dejstvo, da smo odlična skupina, ki iskreno diha za skupen cilj. Žogo, s katero sem zabil tretji gol, sem hitro zgrabil in odnesel domov, saj ses temi žogami radi igrata …« je pojasnil Iličić, potem ko je zabil najmanj en »hattrick« v tretji zaporedni sezoni italijanskega prvenstva. Kdo ve, kdaj bosta maliinprejeli novo igračo, saj »Jojo« resnično blesti, na igrišču je razigran kot redko kateri nogometaš na Apeninskem polotoku, njegova Atalanta pa očitno ne namerava popustiti v boju za ligo prvakov 2020/21. Po dolgotrajni poškodbi se je vrnil v jato kolumbijski napadalec Duvan Zapata, zato trenerspet stavi na znameniti trojčeks katerim je šokiral Italijane v prejšnji sezoni.»Vnovičen preboj v ligo prvakov je naš osnovni cilj. Do februarske tekme lige prvakov z Valencio je še daleč, razmišljati moramo le o Genoi, Fiorentini in Romi, ki nas čakajo pred dvobojem s Španci in nam ponujajo devet pomembnih točk v serie A,« je zatrdil Kranjčan. Iličić je v tej sezoni zabil že 13 golov in primaknil pet podaj za gol, po tem merilu kotirata pred njim le Laziev napadalec(23+5) in sloviti(16+2).Slovenski reprezentant je že izenačil svoj najboljši strelski izkupiček iz sezone 2015/16 v majici Fiorentine, v jubilejnem 100. nastopu za Atalanto je primaknil 40., 41. in 42. gol za črno-modri klub iz Bergama. Ta res blesti: Atalanta je oktobra z izidom 7:1 zmlela že Udinese, po pet golov sta prejela Parma in Milan ...»Čeprav je to prva sezona, v kateri si nisem zastavil individualnih ciljev, želim preseči sto golov v serie A in se potem ustaviti …« je namignil Atalantin nogometaš s številko 72. V dosedanjih 283 tekmah v majicahinjih je zbral 85, njegova bilanca zadnjih treh sezon – potem ko je Firence zamenjal za Bergamo – pa je: 11, 12 in 13 golov. Pri tem obstaja razlika: v sezoni 2017/18 je za 11 golov potreboval 31 tekem, kolikor jih je zbral tudi v naslednjem »poslovnem letu«, v tej sezoni pa je učinkovit kot severnoitalijanska industrija v najboljših časih. Bilanco golov in podaj 13+5 je ustvaril v 17 tekmah oziroma 1170 odigranih minutah. To je dosežen gol kluba na vsakih 65 minut igre!Ocene, ki so mu jih konec tedna namenili italijanski športni dnevniki, so dovolj zgovorne. »Gol s skoraj 50 metrov, še dva lepa gola in podaja Gosensu. Želite več?« so zapisali vpod oceno 9, ki so mu jo prisodili tudi v torinskem. Rimskimu je dal oceno 8,5. Logično, naboje je varčeval za mestni derbi Rome in Lazia …