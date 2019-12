Josip Iličić velemojstrsko opravil z nekoč slovitim Milanom

Milanu ostala le moda, nogomet se seli v Bergamo

Iličić se nahaja pri bilanci golov in podaj za gol 7+4, pri čemer je igral le na 13 tekmah. FOTO: AFP



Odlična naveza med argentinskim in slovenskim legionarjem

79 golov in 48 asistenc

v serie A ima na računu Josip Iličić od krstne sezone 2010/11



»Januarja moramo zbirati točke, saj je serie A izenačena«

Malokateri slovenski reprezentant izstopa na tujem tako močno kot Josip Iličić v italijanskem nogometnem prvenstvu. FOTO: Reuters

Malokateri slovenski reprezentant ta čas izstopa kot Josip Iličić.

Kranjčan je v nedeljo opravil z Milanom, čeprav ni povsem nared.

Atalanta želi ostati v ligi prvakov in pričakuje spopad z Valencio.

Malokateri slovenski reprezentant izstopa na tujem tako močno kotv italijanskem nogometnem prvenstvu. Če bi konec januarja dopolnil 25 let, in ne 32, bi morda igral v Madridu ali Manchestru, ne pa v Bergamu, tako lahkotno opravlja s čuvaji na igrišču. Tudi konec tedna je bilo podobno, ko je v lokalnem derbiju z Milanom rokohitrsko odplavil slovito rdeče-črno zasedbo s San Sira.O tem, kako močno je prevladovala Atalanta v dvoboju z Milanom, priča razmerje v strelih na vrata: 12:0! Glavni protagonist derbija je bil prav 31-letni Kranjčan, ki je zrežiral prvi gol za, dva za 3:0 in 4:0 je nato primaknil še sam: enega z desnico, drugega velemojstrsko z levico. »Poker golov« je bil zanj dovolj, namesto njega je vstopil v igroin postavil končnih 5:0 za Atalanto. Gostitelji so Milanu zavezali najlepšo kravato, kot se spodobi za eno od svetovnih metropol mode. Nekoč je bilo drugače, rdeče-črni del Milana je vladal tudi nogometnemu svetu, ne le modnemu. Toda trideset let pozneje je razmerje sil postavljeno na glavo: ob prelomu iz 80. v 90. leta prejšnjega stoletja so vladali italijanskemu »škornju« in stari celini legendarniin, v majici Atalante pa je opozarjal nase, čeprav na nižji ravni. »Nasledniki« slavnih Nizozemcev dandanes le izgubljajo ugled na Apeninskem polotoku, pojavil pa se je drug trojček asov, toda pri tekmecih: prednjačita Papu Gomez in Josip Iličić, ob njiju se izmenično gnetejoin»Gojimo specifičen slog igre, v katerem si z Iličićem nenehno menjavava položaje, tako da tekmec nikdar zares ne ve, kdo od naju igra na klasični 'desetki'. To deluje odlično,« je zatrdil argentinski reprezentant Gomez. Iličić je končal leto 2019 v odlični formi, takšni, ki bi prišla prav tudi slovenskemu selektorjuoktobra v Skopju in Stožicah …»Če bi bil stoodstotno nared, bi lahko igral na vso moč in vseh 90 minut …« je Iličić v smehu pojasnil svoj učinek na derbiju z Milanom – malokdo si lahko v tekmi s slovitim klubom pripiše dva gola in podajo, čeprav so »rossoneri« povsem drugo moštvo kot kolektiv, ki je v letih 2003 in 2007 vladal stari celini.»Šalo na stran: za nami je čudovito koledarsko leto 2019, v katerem smo si priigrali zgodovinski nastop v ligi prvakov in nedavno še preboj v osmino finala, kjer nas februarja čaka Valencia. To je v resnici odlično. Vedeli smo, da nas čaka zahteven uvod v sezono, vsaj delno smo pričakovali začetne težave. Zdaj nam gre vse bolje, spet se borimo za vstop v ligo prvakov. Toda serie A je močno tekmovanje, zato bomo morali v leto 2020 kreniti učinkovito in marljivo zbirati točke,« je ocenilJosip Iličić se nahaja sredi svoje najboljše sezone v Italiji, kamor se je preselil leta 2010, ko ga je v majici Maribora opazil Palermo. Firence so bile pozneje le vmesna postaja do Bergama, v katerem je zaživel v polnem sijaju. Njegov učinek v zadnjih dveh sezonah je bil enajst golov in osem podaj (2017/18) in dvanajst golov in sedem podaj (2018/19). Danes se nahaja pri bilanci 7+4, pri čemer je igral le na 13 tekmah (v prejšnjih primerih po 31): »Vselej sem na voljo trenerjuza njegove zamisli. Tudi Milanu smo zabili več čudovitih golov, lahko bi jih še več. Toda štejemo le točke.« Italijani bodo nadaljevali prvenstvo prvi konec tedna v januarju, prvi tekmeci Atalante pa bodo Parma (d), Inter (g), Spal (d), Torino (g), Genoa (d), ...