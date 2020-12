Josipa Iličića v tej sezoni še ni videl tako dobrega

V nadaljevanju preberite:

Josip Iličić se vrača na veliko sceno. Eno so učinkovitost in točke, drugo umetniški vtis. Težko je doseči bodisi prvo bodisi drugo, skoraj nemogoče je združiti oboje, toda prav to je uspelo Iličiću. Njegov gol si velja ogledati večkrat, to je bila mojstrovina par excellence, ki je v današnjem atomskem nogometu ogrožena močneje kot skupne evropske vrednote.