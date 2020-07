Josipa Iličića varčujejo za ligo prvakov ali prestop drugam

Buffon bo presegel Maldinija in zasedel vrh

Gianluigi Buffon pričakuje rekordno 649 ligaško tekmo v majici Juventusa. FOTO: Marco Bertorello/AFP



Real Madrid v Baskijo, Barcelona v Villarreal

Lionel Messi bo tudi ta konec tedna zanesljivo igral pod hudim pritiskom. FOTO: Lluis Gene/AFP

Julij prinaša končne odločitve v vseh nogometnih ligah stare celine. V bitke so vpleteni tudi Slovenci, najbolj zanimivo pa je vendarle v Italiji in Španiji, kjer ohranjajo ravno dovolj negotovosti v boju za prvaka. Jan Oblak je opravil svoje sinoči , bomo videli, kako bo uspešen Josip Iličič.Položaja v Italiji in Španiji sta si podobna: Real Madrid in Juventus uživata po štiri točke prednosti pred Barcelono in Laziem, ta konec tedna pa vse štiri čakajo zahtevne tekme. Sobota je namenjena spopadu za vrh serie A: Juventus bo gostil Torino (17.15), mestni derbi vselej razvname čustva navijačev, četudi zunaj štadiona. Legendarni vratarnaj bi si pripisal 649. nastop v serie A, s čimer bi presegel prav tako legendarnega(648), za njima je eden najboljših nogometašev tega stoletja(619).Lazio bo (21.45) igral derbi z Milanom, pri čemer je za Rimljane »dovoljena« le zmaga. Gotovo bi bilo Laziu »lažje«, če bi igral v tako dobri formi kot Atalanta ... Črno-modri iz Bergama ne popuščajo, dobro so unovčili trimesečni premor zavoljo koronavirusa (ta je najmočneje prizadel prav Bergamo) in spočili glavne adute.Atalanta je neporažena že 12 zaporednih tekem, v postkoronskem obdobju je nanizala štiri zmage (po derbiju z Laziem je v četrtek zmlela še Napoli), pri tem pa spočila. Italijani že špekulirajo: trenerbodisi varčuje svojega prvega virtuoza za avgustovski vrhunec v ligi prvakov bodisi ga bo prodal v poletnem prestopnem roku ...Potem ko je Atletico sinoči opravil izziv v tekmi z Mallorco, bo Španija oživela v nedeljo. Real bo obiskal Bilbao (14), Barcelona pa Villarreal (22). Glavno vprašanje: bodo razrvani Katalonci presekali krizo rezultatov in javne podobe ter premagali odlično ekipo, ki bije srdito bitko za 4. mesto? Villarreal namreč zaostaja le tri točke za Sevillo. Morda gre za enega zadnjih poskusov Barcelone, tudi Realu namreč ne bo lahko v Baskiji, kar bi kazalo unovčiti …