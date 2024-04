Jubilej Šeška, domači navijači pričakali Leipzigove s kislino

Nogometaši Leipziga so težje, kot so pričakovali, prišli do nove zmage nemškem prvenstvu. Na gostovanju pri Heidenheimu, prvakih 2. bundeslige v prejšnji sezoni, so bili boljši z 2:1 (1:0).

»Rdeče bike« je v 42. minuti popeljal v vodstvo slovenski zvezdnik Benjamin Šeško, ki je tako še tretjič v zadnjih treh tekmah zadel v polno. Skupno pa je to njegov jubilejni deseti gol v tej sezoni, kar je bil tudi njegov cilj. Gostje so vodili do 69. minute, ko je za navdušenje domačih navijačev (štadion v Heidenheimu, ki sprejme 15.000 gledalcev, je bil nabito poln) poskrbel Avstrijec Nikola Dovedan.

Seveda se gostje, pri katerih Kevin Kampl ni dobil priložnosti, z neodločenim rezultatom niso nameravali sprijazniti. Proti koncu so vse sile usmerili v napad, v katerem pa od 79. minute naprej ni več sodeloval Šeško, saj ga je zamenjal Avstrijec Christoph Baugartner. Toda veliki junak Leipziga je bil vnovič Belgijec Lois Openda, ki je v 86. minuti zabil za pomembno zmago »rdečih bikov«. To je bil že 23. gol v tej sezoni za 24-letnega asa iz Liegea.

Omeniti kaže še, da so domači navijači večer pred tekmo gostujoči sektor premazali z masleno kislino. Čeprav so ga domači delavci očistili, je med tekmo na trenutke še vedno zaudarjalo po bruhanju. »Gostujočim navijačem (iz Leipziga jih je prišlo 1500) smo se opravičili, zadevo pa bomo preiskali in ji zagotovo prišli do dna,« je zatrdila Petra Saretz, članica uprave kluba iz Heidenheima.