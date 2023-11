Jude Bellingham, glavne niti vodita oče in mati

Jude Bellingham je pri madridskem Realu v tej sezoni že prevzel vajeti prvega zvezdnika, malokdo pa ve, kdo skrbi za njegovo kariero, ki je bila doslej brez napak. Nad komaj 20-letnim angleškim reprezentantom pozorno in skrbno bdita starša, oče Mark (47 let) in mati Denise (54), ki okoli slavnega sina ustvarjata celovito blagovno znamko.

Oče je nekdanji višji policist in tudi odličen amaterski nogometaš, ki je bil strah in trepet vratarjev v amaterskih ligah. V 25-letni amaterski karieri si je pridobil sloves najboljšega strelca, ki ni bil član katere od angleških nogometnih lig. Oče in mati – »Najbrž je imela v mojem razvoju večji vpliv kot vsi trenerji,« je o svoji materi povedal Jude – sta odločilno vplivala na nogometni in človeški razvoj sina, saj sta se zavestno odločila, da svoje igralske kariere ne bo gradil v Angliji in odraščal v nezdravem okolju, kjer bi bil nenehoma pod drobnogledom medijev in različnih pritiskov. Zato sta leta 2020 izbrala Borussio Dortmund kot letos Real Madrid.

»To je klub, za katerega želim igrati še naslednji 10, 15 let,« je pred dnevi jasno povedal Jude, sicer že najboljši Realov strelec v tej sezoni (zabil je 10 golov v španskem prvenstvu, dva za zmago z 2:1 tudi v derbiju proti Barceloni), čeprav po profilu ni napadalec.

Bellinghamova sta v krogih nogometnih menedžerjev in klubskih voditeljev že znana kot izjemno trdna pogajalca, toda zelo spoštovana. Tudi Realov predsednik Florentino Perez ju zelo ceni. Real je za Juda plačal 103 milijonov evrov odškodnine.

Pri Bellinghamovih pa se ne vrti le okoli Juda, po njegovih stopnjah gre tudi dve leti mlajši brat Jobe, ki je član Sunderlanda in reprezentant v mlajših angleških kategorijah.