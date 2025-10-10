Jude Bellingham o duševnem zdravju: »Ni sramota, če pokažeš ranljivost«

Vezist madridskega Reala in angleške reprezentance Jude Bellingham je nogometne kolege pozval, naj spregovorijo o težavah z duševnim zdravjem in omejijo izpostavljenost škodljivim zlorabam na družbenih omrežjih.

»Ko sem bil še mlad igralec in sem igral za Birmingham City, sem svoje ime vpisal v twitter in prebral vse objave. A tudi če so bili komentarji pozitivni, sem si hitro rekel, da ne bom dopustil, da mnenje ljudi, ki me sploh ne poznajo, določa, kako razmišljam o sebi,« je povedal kot glavni ambasafor organizacije Laureus ob svetovnem dnevu duševnega zdravja.

»Že preden sem to prebral na družabnih omrežjih, sem vedel, da sem dober igralec. Kakšen je potem sploh smisel branja, opazk s strani drugih? Seveda pa so imeli negativni komentarji nasproten učinek, zato sem si dejal, da se zavoljo njih ne bom spravljal v slabo voljo.«

Dodaja, da imajo profesionalni športniki že tako dovolj skrbi, kritike anonimnežev pa lahko še prilijejo olja na ogenj. »V profesionalnem športu je že tako dovolj negativnosti in pritiska, da ti ni treba tega še iskati. Zdaj me negativni komentarji sicer ne prizadenejo, a jih vseeno raje ne vidim.«

Bellingham priznava, da so družbena omrežja pomembno orodje za približevanje športnikov javnosti, vendar meni, da v zvezi s spletnim sovraštvom še vedno prevladuje odnos »utihni in prenesi«.

»Z razvojem družbenih omrežij je vedno več načinov, kako nekoga napasti ali mu zbiti samozavest, in mislim, da še vedno obstaja nekakšen odpor glede pogovora o duševnem zdravju. Vem, da so bili trenutki, ko sem se počutil ranljivega, dvomil vase in potreboval nekoga za pogovor. Namesto tega sem poskušal ohranjati to podobo ‘močnega športnika’, ki nikogar ne potrebuje. Resnica pa je, da to potrebujem, tako kot vsi. In veliko bolje se počutiš, ko spregovoriš o svojih občutkih in čustvih,« je še povedal Bellingham.

Dvaindvajsetletnik trenutno preživlja enega izmed težjih obdobij v svoji športni karieri. Po poškodbi rame se je na tekme vrnil šele konec septembra, v dresu madridskega Reala pa trenutno ne dosega željenih predstav. Prav zato ga ne bomo videli v dresu angleške reprezentance, kjer ga sice zaradi poškodbe ni bilo že na zadnjih dveh kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo, ko je Anglija