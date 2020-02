Jürgen Klinsmann sprožil rekordne nakupe in odstopil

Ljubljana - Nekdanji odlični nemški reprezentančni napadalec in selektor Nemčije ter ZDA Jürgen Klinsmann ni več trener nemškega nogometnega moštva Hertha Berlin. Po vsega desetih tednih na čelu ekipe iz nemškega glavnega mesta je odstopil s položaja, potem ko ni čutil podpore vodstva kluba.



Petinpetdesetletni Klinsmann je odstop sporočil na družabnih omrežjih. Klinsmann sicer ostaja v klubu kot svetovalec upravnega odbora. Kot razlog za spremembo položaja je navedel pomanjkanje zaupanja »relevantnih predstavnikov« kluba, zaradi česar ni mogel izpolnjevati svojih trenerskih nalog.



Klinsmann je s svojim prihodom v Berlin sprožil revolucijo, ki se je v zimskem prestopnem roku odrazila z rekordnim zneskom za okrepitve v bundesligi. Za štiri igralce je plačala 78 milijonov evrov, med njimi je bil najdražji Poljak Krzysztof Piatek, za katerega je Milanu plačala 27 milijonov € odškodnine.



Hertha sicer zaseda 14. mesto v bundesligi, šest točk od mest, ki ob koncu sezone vodijo v drugoligaško konkurenco. Od 28. novembra, ko je prevzel vodenje moštva, pred tem je bil tri tedne že svetovalec upravnega odbora, je Klinsmann zabeležil tri zmage, tri poraze in tri neodločene izide, pred tednom dni pa je izpadel v osmini finala nemškega pokala proti Schalkeju.



V trenerski karieri je 55-letnik iz Göppingena poleg Herthe vodil Bayerna in Toronta v severnoameriški ligi MLS.