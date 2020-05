Jürgen Klopp: Ne moremo danes začeti trenirati, jutri pa igrati tekem

Zdravje nogometašev na prvem mestu

Jürgen Klopp ob prihodu na trening Liverpoola. FOTO: AFP

Trener vodilne ekipe v angleški premier league Liverpoola,je ob vrnitvi svojih nogometašev na skupinske treninge dejal, da igralcev ne namerava ogrožati ali jih postavljati v položaje, ki bi bili zdravstveno tvegani. Liverpoolu sta pred prekinitvijo prvenstva zaradi epidemije novega koronavirusa manjkali le dve zmagi do prvega naslova prvaka po 30 letih.Preden so se nogometaši v Angliji lahko vrnili na treninge v manjše skupine, so v ligi izvedli testiranja. Od 748 testov nogometašev in članov klubov so odkriliz novim koronavirusom. Klopp je poudaril, da je zdravje na prvem mestu, meni pa, da so razmere zdaj dovolj dobre, da lahko spet trenirajo.»Nikoli ne bi nikogar želeli izpostaviti nevarnosti ali da bi počel nekaj, česar noče. Da, radi imamo nogomet, to je naša služba. Toda ni bolj pomemben kot naša življenja ali življenja drugih ljudi,« je dejal Klopp v pogovoru za televizijo Sky.V Angliji želijotoda v zadnjem času se pojavljajo številni dvomi. Tudi pri igralcih, ki jih skrbi epidemiološka slika, pa tudi nevarnost poškodb zaradi dolgega tekmovalnega premora. Tudi Klopp poudarja, da bodo po začetku treningov vsi potrebovaliza tekme. »Ne moremo začeti danes in jutri že igrati. To ne gre, čeprav bi si želeli, da začnemo čim prej,« je dejal nemški strateg.