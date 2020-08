Jürgen Klopp: Nemški finale? Zakaj pa ne ...

Lizbona - Nori nogometni avgust se nadaljuje. Resda na dveh največjih štadionih portugalske metropole ni obiskovalcev in zato tudi ne prepoznavnega spektakularnega ozračja, a vseeno je silno zanimiv četrtfinale lige prvakov pritegnil pozornost širše javnosti, ne le športne, ki zdaj že nestrpno prihajajočo predstavo v dveh dejanjih. Uvodno pripada drevi (21.00) nogometašem Leipziga in Paris Saint Germaina.Prvi so popolni novinci sklepnih bojev v prestižnem evropskem klubskem tekmovanju, Parižani so bili med četverico le enkrat, in sicer pred 25 leti. Takrat so bili francoski prvaki v polfinalu nemočni proti imenitni zasedbi ...